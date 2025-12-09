Divulgação Change.org Tiegan Jarman e o pai Paul Jarman

A morte da adolescente de 13 anos, Tiegan Jarman, aconteceu na cidade de Thurmaston, em Leicestershire, na Inglaterra, após a jovem inalar substâncias tóxicas de desodorante influenciada por uma trend das redes sociais. A adolescente foi encontrada inconsciente em seu quarto no dia 6 de março, e, apesar das tentativas de reanimação, morreu no local.

O pai, Paul Jarman, e família buscam agora conscientizar outros jovens e suas famílias sobre os perigos das tendências online. A morte de Tiegan teria relação com uma prática conhecida como “chroming”, que envolve inalar vapores tóxicos de produtos domésticos, como desodorantes, em busca de um efeito momentâneo.

O padrasto, Rob Hopkin, disse que não há como rastrear se Tiegan já havia feito isso antes, mas confirmou que ela utilizou ao menos uma lata de desodorante no dia do incidente. Disse ainda que, embora plataformas digitais controlem alguns conteúdos sensíveis, elas não parecem se preocupar com desafios que podem ser fatais instantaneamente.

Segundo Paul, Tiegan era uma garota amorosa, ousada e de risada contagiante, ele relembra os momentos ao lado da filha e lamenta o ocorrido. “Minha vida virou de cabeça para baixo quando ela morreu”, contou em entrevista ao Daily Mail.

A irmã de Tiegan, Alisha, lançou uma petição, nos últimos dias, no site Change.org pedindo que produtos como desodorantes e solventes tragam avisos claros sobre os riscos de inalação e que os perigos das redes sociais sejam ensinados de forma aprofundada nas escolas. A iniciativa visa transformar a tragédia em um alerta educativo para prevenir acidentes semelhantes.

A família de Tiegan reforça que o objetivo é aumentar a visibilidade do problema e incentivar uma supervisão maior sobre conteúdos e tendências que circulam entre adolescentes, na tentativa de evitar novas tragédias.