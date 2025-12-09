Instagram/ @wildlife_sasan_gir Píton é flagrada caçando pavão em cena rara

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma cena incomum da natureza: uma píton capturando e matando um pavão dentro do Parque Nacional de Gir, na Índia. O registro chamou a atenção de internautas e de pessoas interessadas em vida selvagem por se tratar de um comportamento considerado extremamente raro para a espécie.

Um vídeo mostra uma cena incomum da natureza: uma píton capturando e matando um pavão dentro do Parque Nacional de Gir, na Índia. O registro chamou a atenção de especialistas em vida selvagem por se tratar de um comportamento considerado extremamente raro para a espécie. pic.twitter.com/HFIqlYy3FZ — iG (@iG) December 9, 2025





De acordo com o perfil do Instagram do Parque Nacional de Gir, pavões não fazem parte da dieta habitual das pítons, que costumam se alimentar de pequenos e médios mamíferos, como roedores, veados jovens, porcos-do-mato e, ocasionalmente, aves menores.

FreePik Píton





O pavão, além de ser uma ave de grande porte, possui hábitos que dificultam a aproximação silenciosa de predadores terrestres, o que torna episódios como esse pouco comuns na região.

No vídeo, é possível ver a serpente terminando de engolir a ave, utilizando a força muscular característica das pítons para impedir a respiração da presa.

FreePik Pavão





Parque Nacional de Gir

O Parque Nacional de Gir, também conhecido como Santuário de Vida Selvagem de Gir, é uma área de conservação dedicada à proteção da fauna e da flora do bioma seco do oeste da Índia. Sua maior importância é abrigar a última população selvagem de leões-asiáticos (Panthera leo persica), espécie que já esteve à beira da extinção.

Além dos leões, o parque concentra uma grande variedade de animais, como leopardos, hienas, chacais, cervos, antílopes, javalis, macacos, crocodilos, cobras e mais de 300 espécies de aves, incluindo pavões, águias e corujas.





Localizado no estado de Gujarat, no noroeste da Índia, o Parque Nacional de Gir ocupa uma área de aproximadamente 1.400 quilômetros quadrados, englobando florestas secas, savanas, colinas rochosas e cursos d’água sazonais.

A região é fundamental para a conservação da biodiversidade local e recebe pesquisadores e turistas do mundo inteiro interessados em observar de perto a vida selvagem em um dos ecossistemas mais emblemáticos do país.