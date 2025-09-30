Divulgação Giovanna Hueb está entre as finalistas do Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar 2025,

A jornalista Giovanna Hueb, do portal iG, está entre as finalistas do Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar 2025, na categoria Top 25 +Admirados Jornalistas do Ano. O anúncio foi feito na última sexta-feira (26) e representa o resultado da segunda fase da votação aberta ao público. Nesta edição, a lista final reúne 26 nomes, em vez dos tradicionais 25, devido a um empate técnico na apuração dos votos.

O reconhecimento reforça o compromisso do iG e de seus profissionais com a produção e a disseminação de informações relevantes, de qualidade e de interesse público, especialmente em áreas essenciais como saúde, ciência e bem-estar.

Giovanna Hueb é editora de redes sociais do iG e atua também como produtora e apresentadora dos podcasts “iGeek” e “iG Foi Pro Espaço”.

“Fiquei muito surpresa e emocionada com a notícia. Sempre vi meu trabalho como um espaço para dar voz aos pesquisadores brasileiros – é o mínimo que eu, como jornalista, posso fazer”, revela Giovanna.

Ainda segundo ela, sempre observou que “a imprensa dá destaque aos bilionários quando o assunto é exploração espacial. Mas astronomia não é sobre isso. A ciência espacial também é estudada aqui no Brasil e ajuda muito setores que as pessoas nem imaginam: a nossa agricultura, o setor de telecomunicações, o setor de farmácia e biomedicina. Ela é feita por pesquisadores dedicados, que quase nunca são reconhecidos. Consequentemente, este é um reconhecimento que não é só meu, mas de todos os pesquisadores que entrevistei e que me inspiram diariamente. Por ser a minha primeira vez na disputa, estar entre os 25 era algo inimaginável. Torcendo para que seja só o começo!”.

De acordo com o CEO do iG, Thiago Feitosa, a conquista marca um momento significativo para o portal, que vive uma nova fase, pautada pelo aperfeiçoamento do conteúdo e pelo reforço ao compromisso com o jornalismo de qualidade.

“Valorizamos nossos profissionais e investimos constantemente para que temas essenciais sejam tratados com responsabilidade, profundidade e respeito ao público brasileiro. Nosso compromisso é tornar o conteúdo relevante não apenas informativo, mas também transformador”, destaca.





Premiação

O Prêmio Einstein +Admirados chega à sua quinta edição como uma das principais premiações voltadas ao jornalismo especializado. A iniciativa reconhece o trabalho de profissionais e veículos que atuam com excelência na difusão de informações essenciais para a sociedade.

A cerimônia de premiação será realizada no próximo dia 27 de novembro, em São Paulo, e reunirá os finalistas das 14 categorias temáticas do prêmio. Também serão anunciados os Top 5 jornalistas mais admirados do ano, além do nome que ocupará o primeiro lugar geral em 2025.