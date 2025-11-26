Reprodução/Instagram Jovem registra o momento em que volta a ver o pai após mais de duas décadas afastados

Oliver Archer, que reconheceu o pai em um mercado de Londres na Inglaterra, 21 anos após seu desaparecimento, relatou em suas redes sociais o que aconteceu após o momento que viralizou.

O jovem manteve contato com o pai, natural de Istambul, na Turquia, por WhatsApp ao longo da última semana e combinaram de se ver, em um dia que ele descreveu como decisivo para reconstruir a relação.

Pela manhã, Archer contou que ainda estava entendendo a dimensão do momento. Ele disse que não estava nervoso e que a troca de mensagens anteriores ajudou a criar algum conforto.

Comentou que não pretendia gravar o pai de forma invasiva, explicando que queria evitar qualquer situação que pudesse prejudicar a aproximação.

“Acho importante que vocês entendam a fragilidade dessa relação no momento. Obviamente, a gente nem se encontrou ainda. E eu já estive na BBC News e vocês viram toda a cobertura da mídia. Não quero arriscar a possibilidade de ter uma relação com meu pai”, relatou Oliver

Ele ressaltou que buscava chegar com a mente aberta, sem expectativas exageradas, assim evitando frustrações caso algo não saísse como o previsto.

No encontro marcado, os dois foram a um restaurante. O jovem relatou em um vídeo gravado no local que tudo estava acontecendo de maneira tranquila.

“Está indo tudo bem no momento. A comida chegou, parece ótima. Eu estava morrendo de fome.” Em tom descontraído, ele mostrou o prato do pai, purê de batatas com queijo.

O pai, que evitou ficar diante da câmera, agradeceu o apoio recebido. “Obrigado a todos que mandaram as mensagens carinhosas, todos os votos de boa sorte. Agradeço”, comentou o pai.

O clima seguiu leve, apesar de um contratempo. O jovem relatou que “o dente dele começou a incomodar no meio da comida e eu tive que terminar a outra metade por ele. Sem reclamações.”

LEIA TAMBÉM: Encontro em mercado reúne jovem e pai desaparecido há 20 anos

Despedida e próximos passos

Depois do almoço, eles seguiram caminho juntos até uma estação de trem, onde brincaram sobre jogar uma partida de sinuca no futuro. “Estamos uma estação mais perto de eu te vencer no jogo de sinuca”, disse descontraidamente Oliver.

Depois do jogo, o pai rebateu em meio a risos: “Você decepcionou toda a linhagem.”





Na despedida, o jovem encerrou o dia brincando antes de abraçar o pai. “Belo dia. Não quero te ver de novo. Já tive minha sessão de teste. Maravilhoso te ver, pai. Se cuide.”

O reencontro marcou o início da reconstrução da relação após mais de duas décadas sem contato presencial, segundo Oliver.