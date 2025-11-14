Pavilhão Wenchang, que faz parte do complexo do Templo Yongqing
Reprodução/Rede X
Pavilhão Wenchang, que faz parte do complexo do Templo Yongqing

Um incêndio atingiu o Pavilhão Wenchang, que faz parte do complexo do Templo Yongqing, no leste da China, na última quarta-feira (12). As investigações preliminares apontam que as chamas foram, possivelmente, causadas pelo uso de incenso e velas por turistas. Apesar da grande proporção, não houve registro de vítimas.

Vídeos do acidente mostram a estrutura histórica sendo consumida pelas chamas e partes da construção, uma das mais antigas da China, despencando. Contudo, não há informações sobre a extensão dos danos. As autoridades chinesas seguem com as investigações para apurar o ocorrido.


Sobre o templo

O Templo Yongqing, localizado em Zhangjiagang, província de Jiangsu, na China, foi fundado por volta do ano 536 d.C., período das dinastias do Sul, contabilizando cerca de 1.500 anos de história. A estrutura é patrimônio histórico e religioso importante da região.




    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/2025-11-14/uso-de-incenso-e-velas-causa-incendio-em-templo-de-1500-anos-na-china.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes