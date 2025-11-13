Arteris Litoral Sul BR-101

Após leilão, em que a Arteris venceu o processo, o pedágio da BR-101, no trecho Niterói (RJ) e divisa com o Espírito Santo, deve subir. A empresa, que já administrava a rodovia, segue até 2047.

O documento prevê aumento da tarifa em um prazo de seis meses, contados a partir do início do novo acordo, previsto para este mês de novembro. Atualmente, o valor do pedágio para carros de passeio é de R$ 7,50 nas cinco praças da rodovia.

Com investimento de R$ 10,18 bilhões, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o novo acordo traz intervenções como implantação de 13 novas passarelas, assim como a recuperação das já existentes, duplicação de faixas, ciclofaixas e recuos para ônibus.

O leilão foi realizado na última terça-feira (11) na Bolsa de Valores B3, localizada em São Paulo, e conduzido pelo Ministério dos Transportes e Agência Nacional de Transportes Terrestres.




























