Divulgação BR-040 testa nova velocidade

A BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, iniciou testes de velocidade captada por radares. Os primeiros equipamentos foram instalados em Nova Lima, em um trecho cujo limite é de 100 km/h.

A iniciativae antecipa a adoção do sistema no país, que ainda aguarda homologação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Imetro) e regulamentação federal.

O novo sistema calcula a média de velocidade dos veículos que transitam nesses trechos da rodovia. Por meio de câmeras, será possível o registro da placa na entrada e saída do caminho monitorado. Além disso, o tempo de percurso será comparado com a distância prevista entre os locais.

“O sistema ajuda a conscientizar os motoristas sobre a importância de manter a velocidade permitida em todo o percurso e não apenas próximo aos equipamentos fixos, por exemplo. O foco é educar e estimular comportamentos que preservam vidas e promovem uma convivência segura entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres”, destaca o diretor-executivo da EPR Via Mineira, Eric de Almeida, através da assessoria.

De acordo com a concessionária, no período inicial de observação do projeto, em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), registrou cerca de 306 veículos acima da velocidade permitida entre os dias 11 e 21 de outubro.



