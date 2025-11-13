Reprodução/Rede X O veículo percorreu cerca de 150 metros em alta velocidade

Um caminhão invadiu um mercado, localizado na cidade de Bucheon, na Coreia do Sul, nesta quinta-feira (13). O veículo, que era conduzido por um homem de 60 anos, percorreu cerca de 150 metros em alta velocidade antes de parar. Até o momento duas pessoas morreram e 18 ficaram feridas.

O momento do acidente foi registrado por uma câmera de segurança do mercado e mostra o caminhão colidindo com tendas e pedestre que faziam compras no local. As mortes foram confirmadas pela agência de notícias local Yonhap. Segundo o veículo, as vítimas sofreram parada cardíaca no local.

Ainda conforme a agência de notícias, o condutor foi preso e conduzido para interrogatório. Na ocasião, o homem teria alegado falha mecânica, uma "aceleração súbita", e negou consumo de bebida alcoólica, informação que foi confirmada após teste. O veículo passará por inspeção para determinar se houve falha mecânica.



























