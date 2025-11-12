Michelle Valente / enviada especial do Portal iG Governo do ES entrega primeiro selo Descarboniza- ES e firma parceria internacional na COP 30

O Governo do Espírito Santo entregou, nesta quarta-feira (12) o primeiro Selo Descarboniza-ES, que reconhece organizações engajadas na redução, mitigação ou compensação das emissões de gases de efeito estufa (GEE). A entrega foi realizada pelo governador Renato Casagrande à empresa Marca Ambiental, de Cariacica, durante a COP30, em Belém.

Transição energética e economia circular

O Selo Descarboniza-ES faz parte do Plano Estadual de Descarbonização (NetZeroES 2050) e tem o objetivo de estimular práticas sustentáveis no setor produtivo capixaba. O programa, coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), está alinhado às políticas climáticas estaduais e às campanhas internacionais da ONU, como a Race to Zero e a Race to Resilience.

“O Selo Descarboniza-ES é um reconhecimento do pioneirismo da Marca Ambiental em investir em tecnologias limpas e soluções sustentáveis comprovadas, como a geração de biometano a partir de resíduos. Esse é o caminho que o Espírito Santo precisa seguir para atingir suas metas de redução de emissões”, destacou o governador Renato Casagrande.

Empresa investe R$ 70 milhões em biometano

Para conquistar a certificação, a Marca Ambiental apresentou um inventário detalhado de emissões, um plano de descarbonização e comprovou a redução ou compensação mínima de 5% de suas emissões no território capixaba.

A empresa também anunciou investimento de R$ 70 milhões na construção de uma usina de produção de biometano, prevista para entrar em operação em 2026.

Parceria com a Argentina amplia cooperação climática

Durante a agenda da COP30, Casagrande também assinou um Acordo de Cooperação entre o Consórcio Brasil Verde, presidido por ele, e a Aliança Verde Argentina (AVA) — entidade que reúne províncias argentinas comprometidas com a agenda climática.

O acordo busca fortalecer a integração regional e ampliar ações conjuntas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, além de promover diplomacia federativa e intercâmbio tecnológico.

“Essa parceria com a Argentina é um importante passo para amplificarmos a voz dos estados e consórcios públicos na implementação de políticas ambientais ambiciosas”, ressaltou Casagrande.

A cooperação prevê missões técnicas, criação de observatórios, publicação de protocolos, cursos de capacitação e eventos binacionais. Grupos de trabalho também serão formados para discutir temas como agricultura resiliente, segurança hídrica, bioeconomia, mobilidade e energia.

IntegraCAR: tecnologia a serviço do meio ambiente

Ainda durante a COP30, o governador apresentou o projeto Integração do Cadastro Ambiental Rural (IntegraCAR), desenvolvido em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

A ferramenta utiliza inteligência artificial, geoprocessamento e sensoriamento remoto para otimizar a análise e validação dos cadastros ambientais rurais, tornando o processo mais ágil e preciso.