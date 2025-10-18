Max Mumby / Getty Images Principe Andrew com o irmão, Rei Charles lll.

Em um comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham, nesta sexta-feira (17), o Príncipe Andrew, 65, anunciou a renúncia de títulos e honras reais, após escândalos de importunação sexual. As acusações ao Lord York ocorrem há cerca de 20 anos, com escândalos internacionais, como o envolvimento com o magnata americano e pedófilo condenado Jeffrey Epstein , encontrado morto na prisão em 2019. Andrew nega as acusações.

Epstein ficou mundialmente conhecido por supostamente operar um esquema de tráfico sexual de menores, sobretudo para sua ilha no Caribe, onde realizava festas com milionários e celebridades para os quais oferecia seus “serviços”, e depois utilizava provas dos crimes para chantagear os envolvidos. Epstein era amigo do presidente americano Donald Trump, mas não há indícios de que o mandatário tenha se envolvido na rede de abusos.



A decisão foi tomada após conversa com o Rei Charles lll e a família real:



“Em conversa com o Rei e minha família imediata e em geral, concluímos que as constantes acusações contra mim me desviam do trabalho de Sua Majestade e da Família Real. Decidi, como sempre, colocar meu dever para com minha família e meu país em primeiro lugar. Mantenho minha decisão de cinco anos de me afastar da vida pública.



Com a concordância de Sua Majestade, sentimos que devo agora dar um passo adiante. Portanto, não usarei mais meu título nem as honras que me foram conferidas. Como já disse, nego veementemente as acusações contra mim”.

Andrew está afastado dos holofotes há cinco anos, e em eventos da realeza britânica é figura discreta. O terceiro filho da falecida rainha Elizabeth 2ª renunciará aos títulos de duque de York e o de membro da Ordem da Jarreteira, mantendo o de “Príncipe”, que recebeu por nascimento.

Sua esposa também perderá o direito ao título de Duquesa, mas as filhas manterão o de “Princesa”. Andrew já havia renunciado à títulos militares (comuns na Familia real britânica) e perdeu o privilégio de ser chamado de “Vossa Majestade”.

Acusação

A principal acusação contra Andrew foi feita pela advogada Virgínia Roberts Giuffre no começo dos anos 2000, que contou ter sido traficada por Epstein e sua esposa, Ghislaine Maxwell e abusada por Andrew, aos 17 anos. Giuffre cometeu suicídio em abril deste ano.

A família de Giuffre se manifestou após a notícia da renúncia:

"Derramamos muitas lágrimas de alegria e tristeza, porque, de muitas maneiras, isso confirma a Virgínia"

Disse Sky Roberts, irmão da vítima, à BBC.



