Ministro Breno Medeiros Integrante do Tribunal Superior do Trabalho (TST)

O Ministro Breno Medeiros, integrante do Tribunal Superior do Trabalho (TST), é reconhecido como um dos magistrados mais brilhantes, competentes e produtivos do país. Sua reputação é irretocável e transborda as fronteiras nacionais. Sua trajetória no Poder Judiciário é marcada por integridade, dedicação, sabedoria, cultura e compromisso constitucional, virtudes que o consagram. Nele, seguramente, o cidadão pode confiar.

Para a felicidade nacional, o Ministro Breno Medeiros assumiu a importante função de Ouvidor-Geral da Justiça do Trabalho, cargo que, sob sua condução, será exercido com o habitual zelo e sensibilidade institucional. Tal função é indispensável à cidadania, pois representa o elo de acolhimento e de ligação entre a sociedade e a Justiça do Trabalho.

A Ouvidoria não é um mero receptor de manifestações, é uma instância viva, que dá movimento institucional às demandas recebidas, com vista a ações concretas voltadas ao aprimoramento do sistema de justiça.

O trabalho, técnico e discreto do órgão, sustenta a confiança do povo na Justiça, impedindo que esta se isole em torres de marfim. Garante, assim, que o Poder Judiciário permaneça próximo, empático e humanizado.

É o Ouvidor quem faz a ponte entre o povo e os demais órgãos da Justiça, assegurando que a voz de qualquer cidadão encontre escuta atenta e alcance efetivo junto às instâncias competentes. Por isso, a Ouvidoria, prevista em lei e regulamentada no âmbito do poder público, é um instrumento essencial de transparência e cidadania.

Sendo o antídoto contra uma justiça kafkiana, a Ouvidoria protege o cidadão dos excessos de formalismo e do distanciamento burocrático que, tantas vezes, tornam o Judiciário inacessível às pessoas comuns.

Sob a gestão do Ministro Breno Medeiros, é certo que a Ouvidoria contribuirá com preciosa relevância para a consolidação de uma justiça aberta, atenta e conectada ao cotidiano das relações humanas, laborais e empresariais, acolhendo críticas, sugestões, reclamações e elogios com absoluta seriedade.

O cidadão pode ter a certeza de que toda manifestação recebida pela Ouvidoria será cuidadosamente encaminhada e acompanhada com diligência e compromisso.

A sociedade, assim, tem a garantia de uma escuta ativa e de um retorno efetivo, capazes de transformar sentimentos individuais e coletivos em providências administrativas e correcionais, sempre que necessário.

Ao tomar posse como Ouvidor-Geral do TST, o Ministro Breno Medeiros assumiu o compromisso de servir à sociedade como intercessor perante a Justiça do Trabalho, fortalecendo o vínculo entre o Judiciário e o povo brasileiro.

Com sua postura técnica e firme, assegura que a Justiça do Trabalho não se desconecte da realidade viva dos trabalhadores e empregadores, mantendo um canal permanente de diálogo com a sociedade civil.

Melhor pessoa não há para ser o guardião da escuta pública.

Enfim, com o Ministro Breno Medeiros na Ouvidoria-Geral, o órgão concretiza o encontro entre a transparência judicial e a democracia participativa, reafirmando a missão da Justiça do Trabalho de ser, antes de tudo, acessível, humanista e comprometida com a população.

Querendo ou precisando, não deixe de acionar a Ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho. Os canais oficiais são:

📧 E-mail: ouvidoria@tst.jus.br

📞 Telefone: 0800 644 3444

📬 Endereço: Ouvidoria do TST – Setor de Administração Federal Sul (SAFS), Quadra 08, Conjunto A, Bloco “A”, 3º andar, Sala A3.67, Brasília/DF – CEP 70.070-943.

Ricardo Sayeg. Jornalista. Advogado. Jurista Imortal da Academia Brasiliense de Direito e da Academia Paulista de Direito. Professor Livre-Docente de Direito Econômico da PUC-SP e do Curso de Recuperação de Empresas do Insper. Doutor e Mestre em Direito Comercial. Oficial da Ordem do Rio Branco. Presidente da Comissão de Direito Econômico Humanista do IASP. Presidente da Comissão Nacional Cristã de Direitos Humanos do FENASP. Comandante dos Cavaleiros Templários do Real Arco Guardiões do Graal.