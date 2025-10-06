Foto: Divulgacao iG tem nova identidade visual

Pioneiro da internet no Brasil, o iG tem no DNA a capacidade de se reinventar de acordo com a evolução da tecnologia e os novos hábitos de consumo de informação. Agora, em 2025, o portal dá mais um passo nessa trajetória: apresenta ao mercado um novo tom de azul em sua identidade visual, pensado para traduzir a modernidade da marca e aproximá-la ainda mais do público jovem.

A mudança não é apenas estética. Ela surge após pesquisas realizadas pelo portal com diferentes perfis de audiência, que mostraram uma crescente identificação das novas gerações com o iG como fonte de notícias e entretenimento confiável. “Esse dado nos levou a refletir sobre a importância de reforçar atributos como energia, dinamismo e tecnologia na nossa marca”, afirma o CEO do iG, Thiago Feitosa.

Reprodução Thiago Feitosa é CEO do portal iG





Sem renunciar à essência do logo que acompanhou a história do portal, a nova cor foi escolhida para representar um iG mais vibrante, tecnológico e impactante. A tonalidade simboliza tanto a velocidade da notícia e a transformação digital quanto a vitalidade de um público que consome informação em tempo real e exige clareza, qualidade e proximidade.

“O novo azul do iG conta a nossa história de confiança, energia e transformação. Ele não é só uma cor vibrante, é a cara de uma fase moderna e cheia de atitude”, afirma Pablo Soares, diretor de arte do iG, que acrescenta. “Esse azul intenso traduz a credibilidade que construímos em 25 anos, mas também a vontade de inovar e surpreender. É o tom que acompanha a velocidade da informação e a força das ideias, sempre com frescor e proximidade. Mais que um detalhe visual, o azul do iG é identidade. Ele chega para marcar presença, abrir caminhos e mostrar que estamos prontos para os próximos 25 anos, ainda mais dinâmicos, relevantes e próximos do público”.





Tradição e futuro

Segundo a empresa, o novo azul funciona como um elo entre tradição e futuro. “Queremos manter a relevância junto às gerações que cresceram com o iG e, ao mesmo tempo, falar de forma direta com quem chega agora, cada vez mais conectado e exigente”, reforça a Feitosa.

No ar desde 2000, o portal aposta que a atualização visual contribui para consolidar sua posição como uma marca plural, inovadora e capaz de dialogar com diferentes perfis de audiência. O azul, agora mais intenso e contemporâneo, se torna o símbolo dessa transição geracional e da estratégia de manter o iG na linha de frente da transformação digital da mídia brasileira.