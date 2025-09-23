Foto: Divulgacao Jornalista e apresentadora Marta Leite Castro

Inspirado no conceito do formato Business Woman da portuguesa Marta Leite Castro nasce o projeto Mulheres que Movem, uma série audiovisual e editorial que vai muito além de entrevistas tradicionais: traz à tona histórias de liderança, resiliência e impacto contadas em primeira pessoa, com estética moderna, narrativa intimista e forte apelo visual.

O pontapé inicial desse movimento acontece em grande forma: a estreia da coluna Mulheres que Movem no iG coincide com a cobertura especial do CONEXÃO EBEM 2025 , que acontece nos dias 23 e 24 de setembro, reunindo mais de 2 mil pequenas e médias empresárias em uma experiência transformadora.

O evento, idealizado pela fundadora Tatyane Luncah, reforça a importância da troca, do fortalecimento de redes femininas e da construção de oportunidades coletivas.

Com esse lançamento, o iG abre espaço para amplificar vozes femininas que inspiram, provocam e, acima de tudo, movem.

Experiência e visão

À frente desse movimento está Marta Leite Castro, jornalista, apresentadora e produtora executiva, com mais de duas décadas de experiência no universo corporativo e de comunicação. Ao longo da sua trajetória, esteve envolvida em grandes projetos de mídia e negócios, conduzindo entrevistas de alto impacto e criando formatos que unem conteúdo estratégico, linguagem contemporânea e inspiração.

Foto: Divulgação Marta Leite Castro está à frente do movimento Mulheres que Movem





Marta é também fundadora de uma plataforma digital de conteúdos corporativos, o N360, que conta com mais de dez formatos originais de programas voltados para inovação, liderança, negócios e cultura empresarial. Essa experiência consolidada na curadoria e produção de conteúdos de valor reforça sua visão de que compartilhar histórias é um dos caminhos mais poderosos para transformar mentalidades e abrir novos horizontes.

Ao abraçar este projeto, o iG reafirma sua relevância como um dos principais portais de comunicação do país, demonstrando sensibilidade e compromisso em dar visibilidade a mulheres que transformam realidades. Com essa iniciativa, o iG se posiciona como aliado que promove a diversidade e fortalece o ecossistema empreendedor feminino.