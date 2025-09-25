National Hurricane Center/Reprodução Previsão mostra a tempestade tropical Humberto e o ciclone tropical Gabrielle ativas no Atlântico

A Tempestade Tropical Humberto, formada no Atlântico Norte na quarta-feira (24), pode interagir nos próximos dias com outro sistema em desenvolvimento no Caribe, que pode se tornar a Tempestade Imelda. Meteorologistas avaliam a possibilidade de ocorrer o chamado Efeito Fujiwhara, fenômeno raro em que dois ciclones tropicais passam a girar em torno de um centro comum.

Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, o efeito ocorre quando dois sistemas chegam a menos de 1.500 quilômetros de distância. Nesse caso, eles começam a orbitar o mesmo ponto.

Se um dos ciclones for mais intenso, tende a absorver o mais fraco. Já quando possuem forças semelhantes, podem gravitar um em direção ao outro e se fundir, formando um superciclone, ou apenas girar em torno de si por um período antes de seguir caminhos separados.

Em situações mais raras, a fusão resulta em uma tempestade maior em vez de duas menores.

O fenômeno foi descrito em 1921 pelo meteorologista japonês Sakuhei Fujiwhara. Um exemplo recente ocorreu em 2017, no Pacífico Leste, entre os furacões Hilary e Irwin.

Cenários possíveis

Especialistas projetam três hipóteses para as tempestades atuais. Se Imelda for mais fraca, Humberto pode desviá-la para o mar. Caso seja mais forte, poderá resistir e seguir rumo ao sudeste dos Estados Unidos. A terceira possibilidade seria a ocorrência plena do Efeito Fujiwhara. Meteorologistas, contudo, avaliam que a fusão em uma única tempestade é improvável.

A meteorologista Nikki Nolan, da CBS News, explicou: “ Com os dois sistemas tropicais atualmente ao norte do Caribe, eles podem interagir sob o Efeito Fujiwhara nos próximos dias ”. Porém, ela ressalta que a nova formação ainda é fraca e distante, o que reduz as chances de interação significativa.

Situação atual das tempestades

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou que Humberto está a cerca de 760 km a nordeste das Ilhas de Sotavento, em Curaçao, com velocidade média do vento de 95 km/h e rajadas mais fortes. O sistema se desloca lentamente a noroeste, a 09 km/h, e deve ganhar intensidade nos próximos dias.

A previsão indica que se torne furacão nesta sexta-feira (26) e alcance a categoria 3 no fim de semana. Até agora, não há alertas costeiros em vigor.

Já o sistema em formação no Caribe, identificado como Invest 94L, provoca chuvas em Porto Rico, Ilhas Virgens e Hispaniola. Ele pode evoluir para a Tempestade Imelda ainda neste fim de semana.

Segundo meteorologistas, caso se consolide, há risco de ventos fortes, inundações e maré de tempestade na Geórgia e nas Carolinas a partir de domingo (28).





Outros ciclones em atividade

No Pacífico Leste, o furacão Narda mantém ventos de 150 km/h e deve se fortalecer novamente até a categoria 2 nesta sexta (26). O sistema está a 1.130 km ao sudoeste da ponta sul da Baja Califórnia e provoca fortes ondulações que atingem a costa do México e Baja California Sur. As ondas devem chegar à Califórnia no fim de semana, com risco de correntes de retorno perigosas.

Já no Atlântico Leste, o ciclone Gabrielle perdeu características tropicais, mas ainda mantém força de furacão, com ventos de 110 km/h, ao cruzar o arquipélago dos Açores, território autônomo de Portugal, na madrugada desta sexta-feira (26).

Os Açores estão sob alerta de furacão, com previsão de chuvas superiores a 125 mm em áreas montanhosas, risco de inundações costeiras e ondas destrutivas. As ondulações também devem alcançar Portugal, o noroeste da Espanha e o norte do Marrocos ao longo do sábado (27).