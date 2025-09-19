Divulgação Capa especial em comemoração aos 20 anos do jornal Meia Hora

Com irreverência e uma linguagem única que conquistou o público, o jornal Meia Hora celebra 20 anos, nesta sexta-feira (19), como o mais vendido do Estado do Rio de Janeiro e o quinto mais lido do país, segundo o ranking do IVC (Instituto Verificador de Comunicação).

Fundado em 2005 como uma alternativa acessível aos jornais tradicionais, a publicação foi pioneira ao adotar uma abordagem popular com textos curtos, diretos e carregados de gírias, trocadilhos e bom humor — sem renunciar ao compromisso jornalístico com a informação.

Atualmente, é muito mais do que um tabloide irreverente: é uma referência editorial que entende e representa a realidade do povo fluminense.

“São 20 anos de uma história que faz parte do dia a dia de quem vive no Rio de Janeiro. Chegamos até aqui porque soubemos evoluir sem perder nossa essência. Hoje, investimos em novas plataformas e formatos, mas seguimos com a mesma missão: informar com leveza, humor e proximidade”, destaca Thiago Feitosa, presidente do Grupo O Dia, responsável pela publicação.

Ainda segundo o executivo, “o Meia Hora se consolidou como um marco da imprensa popular brasileira. Nosso futuro é seguir sendo a voz do povo”.

Reprodução Thiago Feitosa é o presidente do grupo O Dia, responsável pela publicação do Meia Hora





A representatividade do tabloide ultrapassa as fronteiras do jornalismo popular e alcança até o mais alto escalão da política brasileira. Em uma entrevista exclusiva publicada na edição comemorativa de aniversário, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi “nomeado” editor do jornal Meia Hora por um dia e destacou: “Não dá para competir com o bom humor que o Meia Hora vem usando, há 20 anos, em suas manchetes”.

O tom descontraído do jornal também foi elogiado em outra ocasião, quando Lula afirmou, durante outra entrevista ao veículo, que “adora falar com o povão”.

Ricardo Stuckert / PR Lula





Ícone da comunicação

De acordo com dados do IVC divulgados em junho de 2025, o Meia Hora registrou crescimento mensal de 4,11%, com participação de 6,09% no mercado nacional de impressos. O dado chama atenção, uma vez que o jornal circula apenas no Rio de Janeiro. Em termos absolutos, ultrapassou a marca de 114 mil exemplares por dia útil.

Mesmo com a transformação digital, o veículo de comunicação mantém sua essência: levar informação útil, entretenimento e serviço de forma leve e acessível. Com preços populares e distribuição estratégica, criou uma conexão única com seus leitores ao democratizar o acesso à informação.

As editorias que vão desde polícia e esportes a serviço, empregos e lazer, transformaram o Meia Hora uma ferramenta de utilidade pública, que retrata o cotidiano urbano com autenticidade e engajamento.





Aos 20 anos, a publicação comprova que tradição e inovação podem andar juntas. O Meia Hora celebra sua história sem perder de vista o futuro e se mantém relevante em um cenário cada vez mais digital e competitivo.