Reprodução Bancas de jornal no Rio de Janeiro destacam o Meia Hora entre os principais títulos disponíveis, reflexo de sua popularidade e relevância no mercado carioca

O jornal Meia Hora reafirmou sua força no cenário nacional ao manter pela segunda vez consecutiva a quinta posição no ranking do Instituto Verificador de Comunicação (IVC) em junho de 2025. O IVC é a maior referência do Brasil quando o assunto são as métricas de desempenho de veículos impressos e digitais. A conquista ganha ainda mais relevância quando analisada no contexto do aquecimento do mercado publicitário brasileiro, que registrou crescimento de 10% em 2024, alcançando R$ 88 bilhões em investimentos, segundo o Kantar IBOPE Media.

O tabloide mais popular do Rio de Janeiro tem 6,29% de participação no mercado nacional, um dado extremamente relevante já que circula exclusivamente no estado fluminense. É claro que estamos falando apenas da capilaridade física, já que o Meia Hora tem uma enorme capacidade de transcender barreiras geográficas e consolidar uma audiência engajada na internet, meio em que suas capas icônicas fizeram e continuam a fazer história.

Os bons resultados dos últimos meses já desperta um interesse cada vez mais crescente de anunciantes em busca de conexão autêntica com o público.

O Meia Hora é o jornal mais vendido no Rio de Janeiro, conquistando ao longo dos anos uma dedicada e apaixonada comunidade de leitores. É um público que não se contenta apenas em consumir o conteúdo, essa audiência vive e compartilha a visão do veículo, engajando com o conteúdo muito além do papel impresso. As discussões nascidas nas páginas do jornal se espalham organicamente pelos ambientes de trabalho, pelas conversas de boteco e, principalmente, pela internet, criando um ecossistema de engajamento que amplifica exponencialmente o alcance e a influência da marca no cotidiano carioca.

Essa estratégia editorial tem muito valor em um momento em que a publicidade brasileira projeta crescer 5,2% em 2025, segundo aponta a Dentsu.





Relevância estratégica

A manutenção da quinta colocação nacional representa muito mais que números para o mercado de comunicação. "O resultado do Meia Hora no ranking IVC é a prova de que conhecemos profundamente nosso leitor e sabemos como falar com ele. Nossa posição entre os cinco maiores jornais do país não é acidental, é fruto de uma estratégia editorial consistente que coloca o público no centro de todas as nossas decisões", afirma Thiago Feitosa, presidente do Grupo O Dia, responsável pela publicação do jornal.

O executivo destaca que o momento é especialmente favorável para veículos com posicionamento bem definido. "Estamos vivendo um renascimento da mídia impressa popular. Enquanto muitos veículos enfrentam dificuldades, o Meia Hora prova que existe espaço para jornais que sabem dialogar autenticamente com seu público. Nossa posição no ranking IVC é um selo de qualidade que anunciantes reconhecem e valorizam", complementa Feitosa.

Transformação digital

O sucesso do Meia Hora no ranking nacional também reflete os investimentos em transformação digital realizados pelo veículo. A estratégia de modernização tem permitido ao jornal ampliar seu alcance sem perder a essência editorial que conquistou milhares de leitores ao longo de três décadas.

Marcos Rezende, vice-presidente do Grupo O Dia, ressalta a importância da inovação para manter a relevância. "O Meia Hora sempre foi pioneiro em entender as necessidades do público carioca. Agora, estamos aplicando essa mesma visão estratégica no ambiente digital, criando pontes entre o tradicional e o moderno. Nossa presença consolidada no ranking IVC demonstra que essa abordagem está funcionando", explica Rezende.

O vice-presidente também enfatiza o valor da posição para o mercado publicitário em crescimento. "Anunciantes estão cada vez mais seletivos na escolha de veículos para seus investimentos. Estar entre os cinco maiores jornais do país, auditados pelo IVC, oferece a segurança e a credibilidade que o mercado procura. É um diferencial competitivo importante em um momento de aquecimento dos investimentos publicitários", acrescenta.