Adriano Miranda/Jornal Publico Órgãos da Operação SP Sem Fogo se reuniram para tratar das ações de prevenção a queimadas

Dois fenômenos meteorológicos vão atingir o território paulista nesta semana, segundo alerta emitido nesta segunda-feira (18), pela Defesa Civil do Estado de São Paulo.

O primeiro deles será observado já a partir desta terça-feira (19).

Os mapas meteorológicos apontam rajadas de intensidade forte a muito forte em todas as regiões do estado, em decorrência da formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil.

De acordo com comunicado da Defesa Civil, esse cenário pode provocar queda de árvores e galhos, destelhamento de construções, danos à rede elétrica e até dispersão de focos de incêndio em áreas de vegetação.

"No litoral, há previsão de forte agitação marítima, com riscos para embarcações e possíveis danos em estruturas próximas às praias", adverte o órgão.

A Defesa Civil orienta ainda a população a não se abrigar debaixo de árvores, manter distância de cabos elétricos rompidos e redobrar a atenção em áreas abertas e rodovias.

Chegada do veranico

Logo após a passagem do ciclone, o Estado deve enfrentar outro fenômeno que exige cuidado: o veranico.

Segundo nota da Defesa Civil, a partir de quarta-feira (20), uma massa de ar seco, associada a um bloqueio atmosférico, favorecerá dias de calor intenso e baixa umidade.

O fenômeno, que pode durar de três a cinco dias, deve elevar as temperaturas a níveis próximos aos do verão, com máximas de 33°C na região de Bauru, 37°C nas regiões de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, e 31°C na capital paulista, cerca de 5°C acima da média para o período.

Ações da Operação SP Sem Fogo



Nesta segunda-feira (18), os órgãos integrantes da Operação SP Sem Fogo se reuniram para tratar das ações de prevenção e resposta para esta semana mais crítica, em razão do aumento dos riscos gerados pelos ventos forte e veranico.

Além do coronel PM Henguel Ricardo Pereira, Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, participaram da reunião a Secretária do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende; diretores da Defesa Civil do Estado, representantes de todo o sistema municipal de Defesa Civil, Secretaria de Agricultura, agências reguladoras de serviços públicos, Corpo de Bombeiros, concessionárias de energia e membros do setor produtivo sucroenergético.

O encontro teve como objetivo planejar ações preventivas diante das condições meteorológicas, reforçando que todo o sistema estará de prontidão para atender à população.





A combinação de calor e ar seco aumenta significativamente o risco de queimadas.

A Defesa Civil reforça a importância de não utilizar fogo para limpeza de terrenos, não queimar lixo e evitar o descarte de bitucas de cigarro às margens de rodovias.



Em caso de incêndio, a recomendação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo 193, ou a Defesa Civil, pelo 199.