Reprodução/EuroNews Onda de calor causa incêndio florestal em Espanha e Portugal

A onda de calor que castiga a Península Ibérica segue alimentando incêndios de grandes proporções em Espanha e Portugal, obrigando à retirada de moradores, devastando milhares de hectares e mobilizando um dos maiores contingentes de combate já vistos na Europa.

Na Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez visitou neste fim de semana áreas atingidas na Galícia e em León. Ao lado do ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, o premiê reuniu-se com autoridades regionais e chefes das equipas de emergência.

“As próximas horas e dias são críticos”, afirmou, anunciando o envio de mais 500 militares para reforçar os trabalhos. Sánchez classificou a operação como “provavelmente a maior mobilização de proteção civil da história europeia” e adiantou que proporá um pacto de Estado para preparar o país diante das mudanças climáticas.

Segundo o Ministério do Interior espanhol, mais de 13,6 mil agentes das forças de segurança estão empenhados no combate às chamas. Só na Galícia, mais de 50 mil hectares já foram destruídos, a maioria na província de Ourense, a mais afetada até agora.

Ao todo, os incêndios já queimaram mais de 115 mil hectares em território espanhol. Pelo menos 575 moradores de pequenas localidades de Salamanca precisaram deixar suas casas.

O calor extremo, com termômetros podendo ultrapassar os 44 °C até segunda-feira, mantém em alerta regiões de Cáceres, León e sobretudo Ourense, onde os incêndios seguem fora de controle.

Em Portugal, o fogo já devastou cerca de 139 mil hectares em 2025, número 17 vezes superior ao registado no mesmo período do ano passado, quase metade consumida em apenas dois dias nesta semana.

O governo português confirmou a morte de uma pessoa e vários feridos. Diante do cenário, Lisboa acionou o mecanismo europeu de proteção civil, que deve enviar aeronaves de apoio, incluindo dois Fire Boss esperados para segunda-feira.