Reprodução A ponte suspensa da Itália sera a maior do mundo

A construção da maior ponte suspensa do mundo acaba de ser aprovada pelo governo italiano. Segundo informações da CNN Brasil, a estrutura vai ligar a ilha da Sicília à Calábria, no sul do país. Serão cerca de 3,6 quilômetros de extensão.

Ainda segundo a reportagem da CNN, o projeto foi retomado com apoio do governo da primeira-ministra Giorgia Meloni . A ponte terá seis faixas para veículos e trilhos para trens de alta velocidade. A previsão é que o tráfego entre o continente e a Sicília se torne mais rápido e eficiente.

Segundo o ministro das Infraestruturas, Matteo Salvini, a ponte será um “marco da engenharia moderna” e criará milhares de empregos , declarou

Entre as pontes suspensas espalhadas pelo mundo, a Ponte de Messina deve superar a Akashi Kaikyõ, no Japão. O valor divulgado no orçamento foi de 10 bilhões de euros, o equivalente a 60 bilhões de reais, e pode durar até sete anos para ficar pronta.

Apesar da imprensa ter repercutindo como uma inovação pelo governo Italiano, o projeto é criticado por ambientalistas. A obra pode impactar na fauna marinha, além de desafios técnicos na construção.



