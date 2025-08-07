Reprodução Atentado em 11 de setembro de 2001

Três vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001 foram oficialmente identificadas nesta quinta-feira (7) pelas autoridades de Nova York. Os novos reconhecimentos foram anunciados pelo prefeito Eric Adams e pelo médico legista-chefe da cidade, Jason Graham, e só foram possíveis por meio de exames avançados de DNA e da colaboração de familiares.

Com as atualizações, chega a 1.653 o número de pessoas identificadas entre os 2.753 mortos no ataque ao World Trade Center. Entre os nomes confirmados agora estão Ryan Fitzgerald, de 26 anos, que trabalhava como corretor de moeda estrangeira em uma das torres, e Barbara Keating, de 72, passageira do voo 11 da American Airlines. A terceira vítima identificada teve o nome preservado a pedido da família.

Segundo o gabinete do legista-chefe, a identificação das vítimas do 11 de Setembro continua sendo o maior processo forense já realizado nos Estados Unidos. As tecnologias mais recentes de sequenciamento genético têm permitido a análise de amostras extremamente degradadas após mais de duas décadas sob impacto, calor e ação do tempo.

Ryan Fitzgerald estava no 94º andar de uma das torres quando o avião sequestrado atingiu o prédio. Barbara Keating voltava para a Califórnia após visitar os netos, quando a aeronave em que viajava foi usada no ataque.

O prefeito de Nova York afirmou que o trabalho de identificação representa um esforço contínuo para oferecer respostas aos familiares. O processo segue em andamento, com mais de mil vítimas ainda sem identificação formal.