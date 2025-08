Air Data News Um acidente com ave faz avião retornar

Um avião da companhia espanhola Iberia precisou retornar ao Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas neste domingo (3), após colidir com uma ave de grande porte logo após a decolagem. O voo IB579, com destino a Paris, havia acabado de iniciar sua subida quando o impacto forçou os pilotos a declararem emergência.

O Airbus A321XLR de última geração, ainda cheirava a novo, segundo o jornal El Espanhol. Entregue à Iberia no fim de junho, o jato operava voos comerciais há menos de um mês. O choque com a ave, segundo fontes próximas à operação, causou danos visíveis ao radome — estrutura localizada na ponta do nariz do avião que protege o radar meteorológico — e também ao motor esquerdo.

De acordo com relatos, a tripulação seguiu os protocolos de segurança com precisão. Um alerta de possível incêndio foi registrado no cockpit, o que levou à imediata decisão de retornar a Madrid. O pouso de emergência ocorreu sem contratempos cerca de 25 minutos após a decolagem, e ninguém ficou ferido.

Equipes de emergência estavam de prontidão na pista, mas não houve necessidade de intervenção. Todos os passageiros desembarcaram normalmente, enquanto a aeronave foi encaminhada para inspeção técnica e retirada de operação por tempo indeterminado.

O incidente chama a atenção por envolver um modelo recém-incorporado à frota da Iberia. O A321XLR é considerado uma das apostas mais promissoras da aviação europeia para voos de médio e longo alcance, com maior autonomia e eficiência operacional.

Embora colisões com aves sejam comuns, especialmente durante as fases de decolagem e pouso, esse tipo de ocorrência pode comprometer seriamente a segurança de voo, dependendo da parte atingida. Neste caso, a pronta resposta da tripulação evitou qualquer agravamento da situação.

A Iberia ainda não divulgou se o voo será remarcado com outra aeronave ou cancelado de forma definitiva. Enquanto isso, técnicos da companhia e da Airbus avaliam os danos estruturais sofridos pelo jato.