O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira (24) uma ordem executiva que autoriza estados e municípios a internar de forma forçada pessoas em situação de rua que apresentem transtornos mentais ou dependência química.

Batizada de Ending Crime and Disorder on America’s Streets (“Acabar com o crime e a desordem nas ruas dos EUA”), a ordem foi apresentada como uma estratégia de “segurança pública” . Trump defendeu a medida como necessária para “restaurar a ordem” e “limpar as cidades americanas” , segundo comunicado oficial divulgado pela Casa Branca.

O texto autoriza a ampliação de verbas federais para governos locais que adotarem abordagens mais rígidas, incluindo remoção de acampamentos de rua, repressão ao uso aberto de drogas e internação compulsória de pessoas consideradas incapazes de cuidar de si mesmas.

A reação foi imediata. Diversas organizações, como a ACLU (União Americana pelas Liberdades Civis) e o National Homelessness Law Center, acusaram Trump de usar o tema como pauta eleitoral e alertaram para o risco de violações constitucionais. Segundo os críticos, a medida ignora o histórico fracasso de políticas para soluções estruturais como moradia acessível e tratamento voluntário.

Segundo reportagem do Jornal Washington Post, que ouviu especialistas em saúde mental, possíveis efeitos da internação sem o consentimento dos pacientes não resolve o problema, só o empurra para dentro de instituições que muitas vezes não estão preparadas para cuidar dessas pessoas.

A medida entra em vigor de forma imediata, mas sua aplicação dependerá da adesão de governos estaduais e locais — muitos dos quais, especialmente em regiões mais progressistas, já sinalizaram resistência.