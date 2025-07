Divulgação/Governo do Estado de São Paulo Governo aumenta meta para alfabetização de crianças até 2030





Dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) nesta sexta-feira (11) apontam que a porcentagem de crianças estudantes das redes públicas do Brasil que foram alfabetizadas na idade certa subiu, de 56% em 2023 para 59,2% em 2024.

O indicador nacional de alfabetização também aponta que 58% dos municípios brasileiros melhoraram os índices.

Crescimento na alfabetização

Marcelo Camargo/Agência Brasil O ministro da Educação, Camilo Santana





O estudo é feito com base no Indicador Criança Alfabetizada, calculado a partir de avaliações feitas pelos estados dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). A partir deste ano, ele é divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

O número registrado em 2024 representa um crescimento de 3,2 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Segundo o governo federal, a continuidade da avaliação permite acompanhar melhor as metas do CNCA acordadas entre o MEC e os estados e municípios.

O avanço deixou o país perto da meta de 60% prevista para 2024. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a meta teria sido alcançada se o Rio Grande do Sul tivesse mantido o desempenho de 2023. O estado teve uma forte queda por causa da calamidade climática que enfrentou no ano, o que afetou o processo de alfabetização dos estudantes.

Para os próximos anos, o MEC definiu metas crescentes. Em 2025, o objetivo é atingir 64% e, até 2030, chegar a 80% das crianças alfabetizadas acima do padrão nacional. “Não queremos nenhum estado abaixo de 80% de crianças alfabetizadas. A gente quer 100%, esse é o objetivo, mas pelo menos 80%", afirmou o ministro.

Índices dos municípios

Além da melhora no resultado à nível Brasil, 18 estados também registraram avanços em comparação a 2023. Destes, 11 atingiram a meta para 2024. Dos 5.312 municípios avaliados nos dois anos, 58% (3.096) aumentaram o número de alunos alfabetizados, e 53% (2.018) cumpriram a meta estabelecida.

Os estados com os maiores índices de alfabetização foram: Ceará (85,3%), Goiás (72,7%), Minas Gerais (72,1%), Espírito Santo (71,7%) e Paraná (70,4%). Entre os que superaram suas metas, destacam-se também Ceará, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Mato Grosso (60,6%).

O governo destaca ainda que Roraima foi o único estado que ainda não implantou um sistema estadual de avaliação, por isso não teve dados divulgados este ano, mas já confirmou participação na próxima edição. Acre e o Distrito Federal participaram da avaliação pela primeira vez em 2024.





Como o cálculo é feito?

O Indicador Criança Alfabetizada é calculado a partir de um teste aplicado pelos sistemas estaduais de avaliação, com base em itens fornecidos pelo Inep. A prova tem 16 questões de múltipla escolha e três de resposta construída, incluindo uma produção de texto, e foi aplicada a cerca de 2 milhões de alunos entre outubro e novembro de 2024.

O teste verifica se os estudantes dominam habilidades básicas de leitura e escrita. O padrão nacional de alfabetização, definido em 743 pontos na escala do Saeb, foi estabelecido pelo Inep em 2023. Alunos que atingem esse nível conseguem ler textos curtos, localizar informações explícitas e fazer inferências simples.