Reprodução/CBS News Migrante acusado de canibalismo é detido nos EUA













A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, afirmou nesta terça-feira (1°), durante coletiva realizada ao lado do presidente Donald Trump no centro de detenção “Alligator Alcatraz”, que autoridades detiveram um migrante em situação ilegal acusado de canibalismo.

Segundo Noem, o homem teria começado a se automutilar, tentando devorar partes dos próprios braços durante um voo de deportação.

Segundo o New York Post, Noem afirmou que agentes do ICE e dos Marshals identificaram o indivíduo como canibal, o removeram imediatamente do avião e providenciaram atendimento médico de emergência. Em sua fala, enfatizou que “esses são os tipos de indivíduos perturbados que estão nas ruas dos Estados Unidos e que estamos tentando eliminar do país porque são tão perturbados que não pertencem a este lugar” .





O episódio foi citado como parte da política de deportação em massa promovida por Trump, que defende a expulsão dos chamados “piores dos piores” . A operação conta com centros de detenção temporários montados em áreas remotas dos Everglades , como o "Alligator Alcatraz", rodeado por pântanos com jacarés e pítons.

A estrutura foi erguida em apenas oito dias e faz parte de uma estratégia mais ampla que busca endurecer o controle migratório e aumentar o número de repatriações nos primeiros meses de um eventual novo mandato republicano.