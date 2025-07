Gerada por IA Apesar de todos os nossos desafios e contradições, escolho o Brasil e a Constituição Federal de 1988.





Enquanto decolava de Hong Kong rumo a Tóquio, não poderia deixar de refletir e compartilhar, com espírito crítico e sentimento patriótico, as impressões jurídicas, sociais e políticas colhidas nesta estadia na China.

De fato, o que vi, senti e refleti neste país de cultura milenar e pujante desenvolvimento econômico reforça, mais do que nunca, minha convicção na escolha irrenunciável pelo Brasil – pois, apesar de tantos desafios, temos democracia, liberdade e o primado da dignidade da pessoa humana como direito fundamental.

A China é, sem dúvida, um dos senhores do planeta. Seu poderio material é notável. A ordem social é inquestionável. A segurança é enaltecida como valor supremo.

Mas paira no ar um silêncio denso, quase imperceptível – o silêncio da ausência de democracia e liberdade. Trata-se de uma opressão estrutural, institucionalizada, sistêmica, que não se expressa com violência ostensiva, mas se impõe como uma atmosfera permanente, quase naturalizada. Na China vivenciei um verdadeiro neoabsolutismo contemporâneo.

Na China, a liberdade econômica e a propriedade privada são concessões outorgadas pelo Estado na medida da outorga. A atividade econômica é vibrante, sim, mas sob um rígido comando central que jamais abdicou do controle soberano. A China superou o comunismo clássico, tampouco seu regime é de liberalismo econômico. É outra coisa. Um Leviatã moderno. Um Estado hobbesiano sofisticado, onde a paz social se alcança ao custo da supressão da democracia e do colapso da liberdade.

O regime legal de segurança nacional endurecido em 2022, em resposta aos protestos, é a expressão normativa deste totalitarismo velado. O direito à crítica é inexistente. Oposição política além da organizada e permitida é crime. O processo legislativo é vertical. A soberania popular inexiste. Os governantes são estabelecidos previamente. Definitivamente, na China não existe democracia e liberdade real.

As leis, especialmente as penais, refletem esta teia estatal autoritária. Devedores civis são párias. Usuários de entorpecentes são presos. Direitos trabalhistas são restritos, o décimo terceiro salário é inexistente etc. Trabalhadores migrantes – em especial filipinas e indonésias – conforme relatos que ouvi, vivem sob condições análogas à escravidão etc. A Lei Maria da Penha certamente é de ser considerada na China um exótico luxo ocidental.

É um sistema funcional, competitivo, eficiente. Mas violador da liberdade, igualdade e da dignidade.

Os cidadãos são incentivados à excelência desde criança, porém asfixiados pela exigência do arquétipo social. Realmente, relataram-me casos de fracasso e suicídio. Recebi relatos de que devedores e jovens se suicidam. A fuga da vergonha e da opressão institucional foi para eles a morte.

Uma sociedade organizada, sim – mas não emancipada, muito menos livre ou igualitária, posto que, há os que mandam e a massa que é mandada, que me pareceu se enquadrar em uma subcidadania.

A educação é rigorosa, a saúde pública é razoável, o desemprego é mínimo etc, mas nenhum desses benefícios substitui a dignidade de nascer livre e igual em direitos.

Sou republicano e jamais haverá um dia em que coroarei um rei. Ademais, o risco de quem seja o déspota é sempre imenso: se um dia surgir, dentro dessa engrenagem perfeccionista, um louco no poder, como fica? A História está repleta de exemplos: loucos e pervertidos como Calígula e Nero são sempre uma possibilidade real de déspotas onde o poder é absoluto e incontestável.

Por isso, reitero: apesar de todos os nossos desafios e contradições, escolho o Brasil. Escolho a democracia, o sufrágio universal, a alternância de poder. Escolho minha liberdade. Escolho minha dignidade. Escolho a Constituição Federal de 1988 que proclama como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, edificar uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização; reduzir as desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de todos, sem preconceitos ou discriminação.

Conclamo, pois, a todos os brasileiros a vigiar, proteger e desenvolver nosso Estado Democrático de Direito, nossas liberdades constitucionais e nossa dignidade. Que jamais nos seduza a promessa da ordem sem liberdade, da segurança sem direitos, do progresso sem dignidade. Viva o Brasil, terra onde a liberdade e a igualdade em direitos e dignidade pulsa como fundamento, herança e vocação.

Oh Brasil. Verás que um filho teu não foge à luta. Nem teme, quem te adora, a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó Pátria amada!

Ricardo Sayeg. Jornalista. Jurista Imortal da Academia Brasiliense de Direito e da Academia Paulista de Direito. Professor Livre-Docente de Direito Econômico da PUC-SP e do Curso de Recuperação de Empresas do Insper. Doutor e Mestre em Direito Comercial. Oficial da Ordem do Rio Branco. Presidente da Comissão de Direito Econômico Humanista do IASP. Presidente da Comissão Nacional Cristã de Direitos Humanos do FENASP. Comandante dos Cavaleiros Templários do Real Arco Guardiões do Graal.