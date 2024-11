AFP Donald Trump venceu as eleições nos EUA

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu a deportação em massa de estrangeiros que residem ilegalmente no país durante sua campanha. Dessa forma, se o republicano cumprir sua promessa, estima-se que 230 mil brasileiros sejam expulsos dos EUA , segundo um levantamento do Pew Research Center. O número é referente ao ano de 2022, que inclui um aumento de 30 mil em relação a 2021.

A "maior operação de deportação doméstica na história americana" prometida por Trump afetaria cerca de 11 milhões de imigrantes ilegais, segundo estimativa da revista Time. A medida pode custar ao governo mais de US$ 967,9 bilhões (R$ 5,5 trilhões), conforme o relatório do Conselho Americano de Imigração.

Para isso, o governo de Trump pode encurtar os processos de deportação, realizando as expulsões sem a realização de audiências, exigidas por lei atualmente.

O republicano também citou, em sua campanha, o uso das tropas militares para expulsar imigrantes sem documentos, além da criação de uma "muralha militar" na fronteira dos Estados Unidos com o México e a construção de campos de detenção para esses imigrantes.

O grande objetivo da deportação em massa, segundo Trump, é melhorar os salários dos norte-americanos com a expulsão dos imigrantes do mercado de trabalho. Vale ressaltar que, atualmente, os imigrantes ilegais atuam em áreas em que a mão de obra é mais escassa no país, como construção civil, empregados domésticos, faxineiras, babás, cuidadores, zeladores e motoristas de aplicativos.

Imigração legal caiu no governo de Trump

Ao longo dos quatro anos em que Trump assumiu a Casa Branca (2017 - 2021), a imigração legal no país despencou 63%, segundo um estudo do Cato Institute. No período, houve uma queda de cerca de 410 mil emissões de green cards e o número de vistos temporários foi reduzido em quase 12 milhões.

Profissionais estrangeiros qualificados que aguardavam vistos de trabalho também foram afetados: Trump tentou aumentar o preço do pedido de cidadania (hoje de US$ 710), além de dificultar o questionário exigido de candidatos. Nos dois casos, não teve sucesso.

Como isso pode afetar os imigrantes legais nos EUA?

O Brasil tem um grande vínculo com os Estados Unidos quando se trata de imigração: ao todo, estima-se que os EUA abriguem 1,9 milhões de brasileiros, o maior número de migrantes do país, segundo dados do Ministério das Relações Exteriores. Além disso, em 2023, o Brasil foi o 10º país que mais recebeu green cards, um documento que comprova a residência permanente e o acesso a alguns direitos no país norte-americano.

As promessas de Trump miram apenas aqueles que migraram de forma ilegal aos Estados Unidos - ou seja, as pessoas que estabeleceram residência no país após entrarem com visto de turista ou de maneira ilegal.

Sendo assim, a recomendação aos brasileiro imigrante é a de manter o status de imigração válido - ou seja, provar que exerce o visto que recebeu, seja de trabalho ou estudo.