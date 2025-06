Reprodução/freepik Chuvas no RS













O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) mobilizou uma operação na tarde desta quarta-feira (18), em Caxias do Sul, na região da Serra (RS), após fortes chuvas provocarem a elevação rápida do nível do Arroio Pinhal. No total onze pessoas foram resgatadas, incluindo três crianças. Não houveram vítimas feridas.

A ação ocorreu após o acumulado de chuva superar, em poucas horas, quase todo o volume previsto para o mês na região, agravando as condições já delicadas das comunidades próximas a rios e encostas. A força da água comprometeu a estrutura da única ponte de madeira que liga a Vila São Pedro, no distrito de Vila Cristina, onde vivem cerca de 15 famílias.





De acordo com nota divulgada nas redes sociais do Corpo de Bombeiros Militar do RS, a equipe agiu com rapidez e precisão para retirar os moradores da área de risco. Em vídeo publicado no Instagram oficial da corporação, é possível ver o momento em que as crianças são conduzidas com segurança pelos socorristas.

As autoridades reforçam para que a população evite transitar por áreas próximas a rios e encostas, diante do volume expressivo de chuva.