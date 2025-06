NASA/Joel Kowsky Lua de Morango





Na madrugada desta quarta-feira (11), às 4h46, a Lua de Morango, última lua cheia da primavera no hemisfério norte, vai atingir seu ponto máximo e poderá ser vista já a partir do pôr do sol desta terça-feira (10). O fenômeno ainda coincide com a paralisação lunar, algo que só acontece a cada 18,6 anos.

O evento será visível em várias regiões do mundo, incluindo o Brasil, onde o céu limpo pode permitir que os observadores vejam o satélite mais baixo no céu, principalmente no hemisfério norte, e mais alto no sul, devido à alteração na inclinação da órbita da Lua.

O termo “ Lua de Morango ” vem de povos indígenas da América do Norte, como os Algonquinos, que associavam esse período à colheita de morangos silvestres.

Embora no Brasil a colheita ocorra em outra época do ano, o nome foi adotado popularmente.

A cor da Lua, no entanto, não muda, embora ela possa parecer mais avermelhada quando próxima ao horizonte, devido à refração da luz na atmosfera terrestre, fenômeno semelhante ao pôr do sol.

A paralisação lunar, que também ocorrerá durante esta lua cheia, provoca uma variação extrema na declinação da órbita do satélite natural, fazendo com que ele pareça “parado” no céu por alguns instantes.

Apesar do nome, não há interrupção no movimento da Lua, apenas uma alteração visual causada pelo ângulo da órbita.

A NASA, em nota, destacou: “Se o céu estiver limpo, certifique-se de observar a posição da Lua Cheia nascente nas noites dos dias 10 e 11. De onde quer que você observe, este é o seu ‘observatório’ pessoal”.





Mais observações astronômicas

Além da Lua, será possível visualizar a estrela Antares, da constelação de Escorpião, que estará próxima do satélite e, em alguns pontos, poderá até ser encoberta por ele.

Outros corpos celestes também estarão visíveis: Marte aparecerá no céu ocidental por algumas horas após o pôr do sol, e Vênus surgirá no leste pouco antes do amanhecer.

Outro fenômeno astronômico importante neste mês é o solstício de inverno, que em 2025 ocorre no hemisfério sul na sexta-feira (20), às 23h42 (horário de Brasília).

No solstício marca o dia mais curto do ano, com a menor duração de luz solar, enquanto no hemisfério norte ocorre o solstício de verão, marcando o dia mais longo.