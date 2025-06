Reprodução/St. Tammany Parish Sheriff's Office Joseph Boatman, pai da criança, foi preso e responderá por homicídio doloso em segundo grau













Um episódio trágico e revoltante abalou a cidade de Madisonville, na Louisiana (EUA), no domingo (8). Uma bebê de 21 meses perdeu a vida após ser deixada por mais de nove horas dentro de um carro sob temperaturas escaldantes. O pai da criança, Joseph Boatman, de 32 anos, foi preso e está sendo acusado de homicídio doloso em segundo grau, conforme informou o Gabinete do Xerife do Condado de St. Tammany.

Segundo as autoridades, Boatman havia ingerido grande quantidade de álcool antes de buscar a filha na casa de parentes, por volta das 2h30 da madrugada. Ao chegar em casa, ele colocou a menina no assento infantil do carro, mas entrou na residência e nunca mais voltou para retirá-la do veículo.

Somente no final da manhã, mais de nove horas depois, um parente encontrou a criança inconsciente dentro do automóvel e chamou os socorristas, que infelizmente constataram o óbito no local. No momento do ocorrido, a temperatura ambiente atingia 35 °C, com sensação térmica superior a 40 °C, o que pode ter transformado o carro em um ambiente letal em questão de minutos.

“Essa é uma perda irreparável, algo que nenhuma família deveria enfrentar” , declarou o xerife Randy Smith em comunicado. “Em dias de calor extremo, deixar uma criança sozinha em um carro pode resultar em morte em pouquíssimo tempo. Neste caso, a imprudência teve um desfecho profundamente doloroso.”

De acordo com a organização KidsAndCars.org, esta já é a quinta morte de criança em carro superaquecido registrada em 2025 nos Estados Unidos. A entidade alerta que, anualmente, cerca de 38 crianças morrem nessas circunstâncias no país, sendo a grande maioria com menos de 3 anos de idade.

O caso reacendeu o debate sobre os perigos de deixar menores sozinhos em veículos, mesmo por breves períodos, e provocou grande comoção nas redes sociais e entre autoridades locais. Boatman segue detido e o processo judicial contra ele está em andamento.