Reprodução/freepik Laudo pericial identifica plástico em fralda onde mãe suspeitou de rato













A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que o objeto escuro encontrado por uma mãe dentro de uma fralda descartável no último dia 20 não se trata de um animal morto, como inicialmente suspeitado, mas sim de um fragmento de plástico.

A perícia descartou qualquer risco biológico e confirmou que o material, de origem polimérica, estava inserido entre as camadas internas do produto.

O episódio gerou grande preocupação em Mariana Sobral, mãe do bebê, que percebeu algo incomum durante a troca de fralda. Segundo ela, à primeira vista, o material escuro parecia um algodão sujo, mas ao observar com mais atenção, pensou se tratar de um camundongo. O susto ocorreu após uma madrugada em que ela havia trocado o filho com a luz baixa, para não despertá-lo por completo.

Assustada com a possibilidade de contaminação, Mariana higienizou o filho com álcool 70 e procurou imediatamente o serviço de atendimento ao consumidor da empresa fabricante, além de registrar boletim de ocorrência na delegacia.

Apesar do laudo pericial indicar que não houve risco à saúde, a Polícia Civil segue com a investigação para apurar todos os detalhes do caso e verificar eventuais falhas no controle de qualidade da empresa.

O Portal iG entrou em contato com a Softys, responsável pela fabricação da fralda, mas, até a publicação da reportagem, não obteve retorno. O espaço segue aberto.