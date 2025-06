Leonardo Almeida Neste final de semana acontece a 10º festa junina do Bloco do Beco

Neste sábado (7) e domingo (8) acontece a tradicional festa junina do Bloco do Beco, no Jardim Ibirapuera. Esta edição será uma homenagem a Escurinho do Acordeon, mestre sanfoneiro, referência no forró da zona sul e símbolo da resistência cultural na periferia. A festa contará com bingo, comidas típicas, brincadeiras, quadrilha e forró, com shows de Priscila e Banda, Cajueiro Paulista, Silvio e Banda, Marisol, DJ Renata, Zé Bello, além do sorteio da rifa.

Serviço

Rua Salgueiro do Campo – Jardim Ibirapuera

Sábado e domingo a partir das 15h

Gratuito