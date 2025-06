Reprodução/Redes Sociais Estudante de Medicina é encontrada morta em banheiro de apartamento no ES













A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) investiga a morte da estudante de Medicina Isabella Karen Marques Abreu, de 19 anos, encontrada sem vida na tarde desta quarta-feira (4) no banheiro do apartamento onde morava, em Itapemirim, no Sul do estado.

Natural de Minas Gerais, a jovem residia na cidade capixaba para cursar a graduação na Faculdade Multivix.

O corpo foi localizado por uma amiga da vítima, que acionou as autoridades. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) é responsável pelo caso.

Segundo informações da Polícia Civil ao Portal iG, o corpo de Isabella foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal ( SML), da Polícia Científica, onde passou por exames preliminares. A perícia não identificou sinais visíveis que indiquem a causa da morte. Materiais foram coletados para análises laboratoriais, que deverão apontar o que motivou o óbito . Só após esses exames o corpo será liberado à família.

Comoção na comunidade acadêmica

Nas redes sociais, a Faculdade Multivix, onde a jovem estudava, lamentou o falecimento da aluna por meio de nota oficial.

"A Multivix manifesta imenso pesar pelo falecimento de Isabella Abreu, aluna do curso de Medicina de Cachoeiro de Itapemirim. Neste momento de profunda tristeza, toda a instituição expressa sinceras condolências à família, amigos e colegas", declarou .

Reprodução/redes sociais Nota de pesar divulgada nas redes sociais





O Centro Acadêmico Dr. Pedro Onofre também se pronunciou, expressando solidariedade e apoio aos familiares da estudante.





“A comunidade acadêmica está de luto e se une em oração pela memória de Isabella e por seus entes queridos”, afirmou o grupo em publicação .

A Polícia Civil aguarda os resultados dos exames periciais para avançar nas investigações e esclarecer os detalhes sobre a morte da estudante.