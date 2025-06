Reprodução Alê Costa, CEO da Cacau Show









O fundador e CEO da Cacau Show, Alexandre Tadeu da Costa, conhecido como Alê Costa, enviou uma carta aos franqueados na última terça-feira (3), em meio à crise que a empresa enfrenta desde a última semana, desencadeada por denúncias de perseguição a franqueados e acusações graves de assédio moral.

Os relatos descreveram um ambiente corporativo marcado por práticas abusivas e a realização de um suposto ritual, apontado como um encontro com contornos místicos e simbólicos.

Segundo os denunciantes, fazia parte deste ritual o incentivo a tatuar a palavra "atitude" em encontros conduzidos pelo CEO com velas.

Os funcionários seriam orientados a se vestirem de branco e caminhar descalços em círculo, ao som de cantos.

Os que se recusavam a participar sofriam represálias.

Diante do escândalo que envolveu a marca, o CEO Alê Costa divulgou a carta, internamente, numa tentativa de conter os impactos das denúncias.

Costa menciona, no documento, que “matérias que circularam na mídia com interpretações e alegações podem gerar preocupações”.

Afirma que o cenário recente tem sido desafiador e que desde o ano passado, o setor enfrenta o maior aumento de preço do cacau da história, motivado por questões climáticas, dificuldades nas lavouras globais e instabilidade econômica, que impactou fatores como crédito e custos operacionais.

Destaca também que a empresa está investindo na área de logística e acelerando a construção de um novo Centro de Distribuição.

Reforça, antes de encerrar, que a empresa rejeita veementemente qualquer afirmação ou acusação que vá contra seus valores e reafirma o compromisso com os franqueados, clientes e com o mercado.

Nesta última segunda-feira (2), a Cacau Show já havia emitido um comunicado oficial negando as denúncias. No mesmo dia, a empresa fechou a loja da primeira franquia que denunciou os casos de condições irregulares de trabalho impostas pela empresa.

Confira, na íntegra, a carta assinada pelo CEO da Cacau Show aos franqueados

Querido(a) franqueado(a),

Espero que tenham retornado bem após a nossa deliciosa Convenção Nacional de Vendas. Foi uma alegria ter vocês conosco e termos vivido momentos tão especiais.

Aqui na Cacau Show, acreditamos que cada história empreendedora que construímos juntos é única, e é exatamente por isso que estou escrevendo a vocês.

Nos últimos dias, algumas matérias circularam na mídia com interpretações e alegações que não representam quem somos, e tenho noção de como isso pode gerar preocupações. Quero reforçar que, nesses 37 anos de história, sempre buscamos estar ao lado de cada um de vocês, com uma comunicação aberta e transparente, para enfrentar desafios e celebrar conquistas.

Se hoje somos a maior rede de chocolates finos do mundo e a maior franqueadora do Brasil, é porque nunca abrimos mão do que realmente importa: ética, confiança, respeito e, acima de tudo, a conexão verdadeira com você e seu negócio.

Sabemos que o cenário recente tem sido desafiador. Desde o ano passado, enfrentamos o maior aumento de preço do cacau da história, motivado por questões climáticas e dificuldades nas lavouras globais. Além disso, a instabilidade econômica também impactou fatores como crédito e custos operacionais.

Mas quero que você saiba que não estamos parados. Estamos investindo mais do que nunca na melhoria dos nossos processos: reforçamos a área de Logística, aceleramos a construção de um novo Centro de Distribuição e demos passos ousados como o Cacau Park — um espaço pioneiro que representa o futuro da nossa marca e será um orgulho para todos os brasileiros.

Tudo isso é para fortalecer ainda mais o seu negócio e garantir que possamos seguir crescendo juntos. Porque acreditamos que cada loja, cada franqueado, é parte essencial do que somos e do que podemos ser.





Por isso, quero deixar claro que rejeitamos veementemente qualquer afirmação ou acusação que vá contra os valores que sempre nos guiaram. E reafirmo o nosso compromisso com você, com nossos clientes e com o mercado: vamos continuar lado a lado, tocando a vida das pessoas e criando momentos especiais que só a Cacau Show sabe oferecer.

Reconheço esse momento delicado e reforço que estamos mais fortes e unidos do que nunca, acompanhando e gerindo tudo da melhor maneira possível.

Estamos à disposição para conversar e esclarecer qualquer dúvida. A sua confiança é a base dessa história linda que estamos construindo e fundamental para atravessarmos, juntos, esse momento.

Com carinho,

Alê Costa