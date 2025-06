Reprodução/redes sociais Carro atola no gelo acumulado em rodovia após queda de granizo no RS

Um carro ficou atolado em uma camada de gelo acumulado na ERS-486, em Itati, no norte do Rio Grande do Sul, na manhã desta quinta-feira (5). O gelo se formou após uma forte tempestade com queda de granizo durante a madrugada.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a situação da rodovia e do carro, com as rodas cobertas pelo gelo, que chegou a 50 cm, segundo informado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar ao Portal iG.

Assista:





De acordo com a corporação, que participou do atendimento à ocorrência, foi realizado o controle de tráfego na ERS-486, na altura do km 2, em razão de um bloqueio provocado por um forte temporal, com queda de granizo e de árvores na região, por volta das 3h30.

A rodovia ficou interditada até as 5h40 da manhã. Segundo a corporação, o trecho já foi liberado, mas ainda há retenção no fluxo de veículos.

Clima instável continua pela região

O temporal com queda de granizo deriva da intensificação de uma frente fria que avança pela região sul do Brasil. O sistema causou chuva forte, ventania e granizo nas regiões norte e serrana.

De acordo com a Climatempo, a instabilidade deve perder força ao longo da tarde, mas ainda há chances de chuvas pontuais no norte do estado.