Divulgação/Nasa Robô captura nuvens coloridas em Marte





A NASA informou em um comunicado que nuvens com tons de vermelho e verde foram filmadas no céu de Marte. As novas imagens foram capturadas pelo Curiosity, equipamento da agência espacial dos Estados Unidos que está em Marte desde 2012, gravando imagens e explorando o planeta vermelho.

Segundo o texto publicado pela NASA, as fotos foram tiradas ao longo de 16 minutos, no dia 17 de janeiro, e mostram as últimas observações do que são chamadas de nuvens noctilucentes, que, em latim, significa "brilho noturno". Também são conhecidas como nuvens crepusculares.

Essas nuvens costumam criar um arco-íris de cores, produzindo nuvens "madrepérolas". Elas são muito fracas para serem vistas à luz do dia, e só são visíveis quando estão altas e a noite já caiu.

As nuvens de Marte são feitas de gelo de água ou, em altitudes mais altas e temperaturas mais baixas, de gelo de dióxido de carbono. A atmosfera de Marte é composta por mais de 95% de dióxido de carbono.

Divulgação/Nasa Nuvens coloridas em Marte





As de gelo de dióxido podem ser avistadas perto do topo das novas imagens, a uma altitude de 60 a 80 quilômetros. Parecem plumas brancas caindo pela atmosfera, e ficam até 50 quilômetros acima da superfície antes de evaporar pelo aumento das temperaturas.





Amanhecer das nuvens crepusculares

As nuvens crepusculares foram vistas pela primeira vez em Marte pela missão Pathfinder, em 1997. Até 2019, a Curiosity não havia avistado. Este é o quarto ano em Marte que o robô observa o fenômeno, que ocorre no início do outono no hemisfério sul.

Cada avistamento é uma oportunidade de aprender mais sobre o tamanho das partículas e a taxa de crescimento nas nuvens marcianas. Isso fornece mais informações sobre a atmosfera do planeta.

Um grande mistério é por que nuvens crepusculares feitas de gelo de dióxido de carbono não foram vistas em outros locais em Marte. Os cientistas suspeitam que há regiões de Marte predispostas a formá-las.