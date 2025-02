Reprodução/X Tripulantes e passageiros foram retirados da aeronave sem ferimentos





O áudio do piloto do Boeing 737 Max 8 da Gol, que colidiu com um carro no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, foi divulgado. O incidente ocorreu na noite desta terça-feira (11), quando a aeronave se preparava para decolar com destino a Fortaleza.

Na gravação, o comandante relata ao controle de tráfego aéreo que precisou abortar a decolagem devido à presença inesperada de um veículo no meio da pista. Confira o diálogo:

- Piloto: Galeão, Gol 1674 abortou decolagem. Tem um carro no meio da pista.



- Controle de tráfego: Torre, Gol 2-0 Uno. Boa noite. Confirme, 1674.



- Piloto: Decolagem, trombamos com um carro no meio da pista.



- Controle de tráfego: Confirma. O carro estava dentro da pista ou estava livrando a charlie charlie?

- Piloto: No eixo da pista. No eixo da pista, colidiu.

O impacto aconteceu por volta das 22h, quando o avião atingiu uma viatura de manutenção da administradora do aeroporto, que se encontrava na pista.

Deus é grande.



Estou no RJ. Na hora da decolagem agora no Galeão, o avião que eu estava COLIDIU com uma viatura. Ainda bem que deu tempo de frear antes do final da pista.



Baita susto.



Sensação de que nasci de novo.



Dá pra ouvir o barulho no vídeo. pic.twitter.com/3befNU8AZy — Átilla de Oliveira (@atilladoliveira) February 12, 2025





Em nota, o RIOgaleão confirmou o incidente e informou que não houve feridos. “Os passageiros desembarcaram em segurança e o aeroporto segue operando normalmente para pousos e decolagens”, declarou a concessionária.





Já a Gol esclareceu que, após o impacto, a tripulação interrompeu a decolagem e seguiu os protocolos de segurança. A empresa disponibilizou um voo extra para Fortaleza e garantiu assistência aos passageiros que optaram por permanecer no Rio de Janeiro.

Apesar do ocorrido, a companhia afirmou que a operação dos demais voos não foi afetada. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.