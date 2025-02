Reprodução/redes sociais Victor Hugo da Silva Nascimento





Victor Hugo da Silva Nascimento , de 25 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (11), no bairro Praia de Carapebus , na Serra , região da Grande Vitória . O principal suspeito do crime é o sogro da vítima, que fugiu logo após os disparos e ainda não foi localizado pela polícia.

Testemunhas relataram que Victor estava sentado na rua onde morava quando foi surpreendido pelo suspeito, que chegou de carro e atirou várias vezes. Ferido, o jovem ainda tentou atravessar a rua e pular um muro para escapar, mas não resistiu aos ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e tentou reanimá-lo, mas ele morreu no local.

Segundo familiares, o relacionamento de Victor com a filha do suspeito era conturbado, marcado por separações e discussões constantes. Na noite anterior ao crime, ele teria dormido fora de casa e, ao retornar, discutiu com a companheira. Durante a briga, ele ligou para o sogro, com quem também se desentendeu. Pessoas próximas afirmam que o suspeito teria feito ameaças de morte ao genro durante a ligação.

Moradores da região relataram que as trocas de ameaças entre os dois eram frequentes. Com a fuga do autor do crime, a polícia segue realizando buscas para localizá-lo. Victor Hugo deixa dois filhos pequenos, um menino de dois anos e uma bebê de seis meses.





Em nota enviada ao Portal iG , a Polícia Militar informou que, inicialmente, foi acionada para atender a uma ocorrência de ameaça feita contra a filha do suspeito. Enquanto se deslocavam para o endereço, outra equipe recebeu o chamado de um ataque a tiros no mesmo bairro. No local, os agentes encontraram Victor gravemente ferido e recebendo atendimento do Samu, que confirmou o óbito.

Já a Polícia Civil afirmou que o caso está sob investigação do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo do jovem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia antes de ser liberado à família. Até o momento, o suspeito segue foragido.