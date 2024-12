Reprodução/redes sociais Momento em que funcionária desmaia durante assalto, e é amparada por ladrão





Câmeras de segurança de uma loja de roupas no Guarujá ( SP ) registraram o momento em que dois homens assaltam o estabelecimento. Em determinado momento, uma funcionária desmaia durante a ação dos criminosos e é “tranquilizada” por um deles. O caso ocorreu na última quarta-feira (4), e até o momento ninguém foi preso.

O crime aconteceu na loja Polo Play localizada na Avenida Leomil, no Centro de Guarujá . Segundo informações, apenas dois funcionários estavam na loja durante o assalto. Outros dois profissionais contratados, incluindo o segurança, faziam horário de almoço.

Os ladrões roubaram R$ 422 em dinheiro do caixa da loja. Os representantes do comércio aguardam perícia para contabilizar o prejuízo com as roupas roubadas. Veja o momento do assalto:





No vídeo, os ladrões aparecem vestindo moletons e bonés e exigem que os funcionários ajudem a guardar as roupas roubadas em sacolas. Em determinado momento, é possível ver que uma vendedora, de 41 anos, passou mal e desmaiou. Um criminosos tentou acalmá-la, e disse para ela respirar.

Nervosismo

“A minha pressão caiu e eu cheguei a ter um leve desmaio. Ele falou: ‘Calma, respira que a gente não vai fazer nada com vocês não’. Não achei que eles iriam fazer nada, mas na hora acontece muito rápido”, relatou a vítima ao g1.

A funcionária explicou que, antes do crime, um dos bandidos se passou por cliente e foi até a porta do estabelecimento. O suspeito perguntou se o comércio estava aberto e sinalizou para o comparsa. Em seguida, informou que voltaria em breve.





Ela acrescentou ter atendido duas mulheres em seguida e, assim que as clientes foram embora, os bandidos voltaram ao local. “Escutei ele entrando novamente e perguntando se tinha boné. Enquanto respondíamos, o outro já anunciou o assalto e levantou a camiseta para mostrar que estava armado”, disse a funcionária.