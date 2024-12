Reprodução: Flipar 23 estados e o Distrito Federal estão em alerta para chuvas fortes, ventos intensos e risco de alagamentos, com possibilidade de granizo no Sul do país

A sexta-feira (6) será marcada por um clima severo em quase todo o Brasil, com previsão de chuvas intensas , ventos fortes e até granizo em algumas regiões. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para 23 estados e o Distrito Federal, prevendo impacto das tempestades do Norte ao Sul do país.

O Inmet divulgou cinco tipos de alertas, com riscos variando de "Perigo Potencial" a "Perigo". As únicas exceções serão Alagoas, Sergipe e Roraima, que não devem enfrentar as precipitações.

Em grande parte do território brasileiro, de norte a sul, há alerta para chuvas intensas, com volumes de até 50 mm/dia e ventos que podem atingir entre 40 e 60 km/h, um aviso classificado como "Perigo Potencial".

Estados como Amazonas, Rondônia, Acre, Mato Grosso do Sul, Pará, Amapá, Tocantins, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Paraíba, Pernambuco e o Distrito Federal estão sob risco de serem impactados.

Já o alerta laranja, considerado de "Perigo", afeta o Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás e parte do Mato Grosso do Sul. Nessas áreas, as chuvas podem variar entre 30 e 60 mm/h ou entre 50 e 100 mm/dia, com ventos de 60 a 100 km/h. O risco é alto para quedas de energia elétrica, danos a plantações e alagamentos.

Enquanto isso, o Sul do Brasil enfrenta condições mais severas nesta sexta-feira devido à formação da frente fria. O Inmet emitiu alerta para tempestades no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, com acumulados de até 100 mm de chuva, ventos de até 100 km/h e risco de granizo. Os moradores dessas áreas devem se preparar para a possibilidade de quedas de energia elétrica, danos a plantações e alagamentos.

A Climatempo também destacou o risco de chuvas fortes, especialmente na região de Florianópolis, em Santa Catarina, com o transporte de umidade intensificando os acumulados.



São Paulo

Uma frente fria, que começa a influenciar o Sul do Brasil nesta sexta-feira (6), deve se estender até São Paulo no fim de semana, provocando instabilidade generalizada, especialmente no domingo (8).

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, informou que, nesta sexta-feira, o tempo será de sol entre nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas durante o dia. A máxima na capital paulista, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode atingir 27°C no Mirante de Santana, na zona norte, no final da tarde. O clima abafado, somado à brisa marítima, pode resultar em chuvas rápidas e isoladas.

Para sábado (7), o CGE prevê um dia de sol com rápida elevação das temperaturas. A mínima ficará em torno de 21°C, enquanto as máximas podem ultrapassar os 32°C. No entanto, à noite, a chegada da frente fria provocará pancadas de chuva, que podem ser fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento. O risco de alagamentos e quedas de árvores aumenta com essas condições climáticas.

No domingo (8), as chuvas devem ocorrer ao longo de todo o dia, com temperaturas variando entre 20°C e 27°C. O CGE alerta para a possibilidade de eventos mais intensos, que podem gerar impactos na cidade.

Na noite de quinta-feira (5), a cidade foi colocada em estado de atenção para alagamentos após chuvas fortes. Em um incidente ocorrido na Brasilândia, zona norte, um homem foi arrastado pela enxurrada e ainda não foi localizado.