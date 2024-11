Reprodução RedeTV! Kajuru é senador pelo partido PSB, da base governista

No último domingo (3), os senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF) estrearam o programa de entrevistas PODK Liberados, exibido pela RedeTV! . O primeiro convidado da nova atração foi o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), enquanto a segunda entrevista, que será transmitida no próximo domingo (10), traz o presidente Lula (PT) e foi gravada na última quarta-feira. A informação é do portal "UOL".

Alckmin é o principal nome do PSB, partido de Kajuru. Já Leila Barros faz parte do PDT, outro aliado do governo Lula. Ambos têm ministros na Esplanada dos Ministérios e pertencem à base governista. A legislação brasileira não proíbe a participação de parlamentares em programas de TV, desde que não seja durante o período eleitoral. No entanto, a participação de Kajuru e Leila em um programa de entrevistas levanta questões sobre a isenção jornalística em relação às pautas abordadas, dada a sua vinculação com a base governista.

Jorge Kajuru, conhecido por seu estilo irreverente e por suas opiniões contundentes, defende que não há conflito de interesse em manter um programa de entrevistas. O senador considera "desrespeitoso" que se questione sua atuação como apresentador. Ele reforça que já entrevistou políticos de oposição, como o ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e a ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP-MS), cujas entrevistas foram disponibilizadas no YouTube.

A RedeTV! explicou que o programa é uma continuidade do projeto de Kajuru na plataforma digital. Segundo a emissora, o senador já havia integrado a equipe da RedeTV! no início dos anos 2000, apresentando programas como TV Esporte e Bola na Rede.

Kajuru, com 50 anos de carreira jornalística, destaca sua experiência no jornalismo e cita sua passagem pela Folha de S.Paulo, onde, segundo ele, muitos políticos eram colunistas remunerados pela publicação. Vale ressaltar que, atualmente, o jornal veda a participação de membros do Legislativo como colunistas.

Em relação à possível influência eleitoral que o programa poderia gerar, Kajuru afirma que nunca declarou a intenção de concorrer novamente e destaca que o programa não é transmitido em Goiás. No entanto, a RedeTV! informa que o sinal está disponível em Goiânia por meio da TV Brasília.

"Há oito meses com o programa, entrevistei bolsonaristas e lulistas. Pergunte se a entrevista com o Lula foi de baixo nível ou não", defende o senador.

A senadora Leila Barros, que fez carreira como jogadora de vôlei antes de ingressar na política, também se posicionou sobre o PODK Liberados. Em nota enviada pela assessoria, Leila destacou que o programa é um talk show independente, idealizado sem vínculos partidários ou pessoais. Segundo a senadora, o projeto é "independente de ideologias", e o programa tem como objetivo promover uma interação com a sociedade, abordando temas diversos de forma acessível e plural, sem qualquer intenção eleitoral.

Leila enfatiza que o convite para participar do programa partiu de Kajuru e que já foram transmitidos 56 episódios — sendo a maioria exibida em canais regionais e nas plataformas digitais, como o YouTube. Ela também destacou a pluralidade de seus convidados, que incluem lideranças de diferentes partidos, além de jornalistas, personalidades e atletas.

Embora Kajuru e Leila neguem qualquer relação entre o programa de entrevistas e suas potenciais reeleições, cientistas políticos apontam que programas de TV podem, sim, gerar maior visibilidade e facilitar a projeção de parlamentares no eleitorado. A exposição em programas como o PODK Liberados pode ajudar os políticos a construir relações políticas e se posicionar publicamente sobre temas em debate.

O caso de Kajuru não é isolado. Políticos com programas de TV já causaram debates sobre a utilização da mídia para impulsionar candidaturas. O exemplo mais emblemático é o do deputado Celso Russomanno (Republicanos-SP), que durante anos manteve um programa sobre direitos do consumidor enquanto exercia seu mandato na Câmara dos Deputados.