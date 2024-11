Reprodução / YouTube Joe Biden discursa após vitória de Trump nos Estados Unidos





O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , discursou na Casa Branca na tarde da quinta-feira (7) para conversar com o povo pela primeira vez após Donald Trump ganhar as eleições presidenciais. O atual governante pediu à população uma "transição pacífica" para o novo governo.

Biden destacou a "importância de uma transição pacífica de poder e de ser um presidente para todos os estadunidenses." Em diversos momentos, pediu respeito às eleições e processo eleitoral.

O presidente também comentou sobre Kamala Harris , vice-presidente dele e candidata pelo partido Democrata. Biden elogiou a corrida eleitoral: "Ela e todo o time devem ficar orgulhosos da campanha que fizeram. [...] Juntos, mudamos os EUA para melhor. Agora, temos 74 dias para terminar o mandato. Vamos fazer cada dia valer a pena."

Discurso de Biden

No discurso, Biden fez algumas declarações patrióticas e pediu para toda a população aceitar e respeitar a decisão das urnas. Alguns dos trechos do discurso:

"Aceitamos a escolha que o país fez. Disse várias vezes: não dá para amar seu país apenas quendo você ganha, não dá para amar seu vizinho apenas quando concordam com eles. [...] Algo que espero que possamos fazer, independentemente de quem vocês votaram, é ver uns aos outros, não como adversários, mas como concidadãos americanos. Baixar a temperatura",

As palavras são parecidas com as ditas por Harris na quarta-feira na Universidade Howard: "O resultado dessas eleições não é o que queríamos, não é pelo que lutamos, não pel que votamos. Mas ouçam - a luz da promessa estadunidense sempre vai brilhar, contando que continuemos lutando."

Assista ao discurso: