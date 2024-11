Ricardo Stuckert Presidente Lula parabenizou Trump nas redes sociais





O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou Donald Trump pela vitória na eleição presidencial nos EUA . Na manhã desta quarta-feira (6), Lula publicou a mensagem em suas redes sociais, reconhecendo a vitória do republicando e afirmando que “a democracia precisa ser respeitada”.

“Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo”, publicou o presidente do Brasil em seu perfil na rede social X.

Lula havia demonstrado apoio à Kamala Harris publicamente, além de criticar Trump em diferentes momentos durante o período da campanha eleitoral norte-americana.

Lula chegou a chamar Trump de “mentiroso”

Ao comentar o debate presidencial americano ocorrido no início de julho, no qual os candidatos oficiais ao cargo eram Donald Trump e o atual presidente Joe Biden, Lula chamou o republicano de "mais agressivo e mais mentiroso" em uma entrevista à Rádio Sociedade, de Salvador (BA).

As declarações foram feitas após um desempenho ruim de Biden durante o debate. Em outro momento da corrida eleitoral, no começo de novembro, o presidente brasileiro afirmou torcer para a vitória de Kamala Harris.





Na ocasião, Lula criticou Trump, no qual falou em "fascismo e nazismo" voltando com o "outro cara". Na visão dele, a vitória de Kamala seria "mais segura" para a democracia, e citou os ataques ao Capitólio em 5 de janeiro de 2021. As falas foram feitas em entrevista à TV francesa TF1.