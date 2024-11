CNN declara vitória de Donald Trump

O republicano Donald Trump é o novo presidente eleito dos Estados Unidos, segundo divulgado pela CNN. A projeção da rede aponta que o magnata garantiu pelo menos 276 votos no colégio eleitoral, sete a mais que os 270 necessários. Com o resultado aproximado da vitória, líderes mundiais já reagiram ao resultado do pleito estadunidense. Confira →