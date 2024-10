Nasa Pedras "azuis" de Marte com tratamento





A empresa Perseverancce lançou uma série de fotos inéditas de Marte. As imagens mostram a superfície do planeta com nitidez nunca vista antes, para deleite dos cientistas e amante do espaço.

As fotos são do robô enviado pela Perseverance em 2021. A nave tem o espaço de um carro pequeno e foi lançada para descobrir vestígios de vida no planeta.

Fotos e pedras azuis

Mas, desde então, a empresa provém as melhores fotos de Marte da história, cada vez mais nítida. Além de ter uma alta qualidade, as imagens foram “encaixadas” para formar um panorama geral - e uma visão bem ampla do solo. São 18 fotos ao todo.





E uma visão de “pedra azuis” espalhadas impressionou algumas pessoas online. Embora o monte de minerais coloridos chamou atenção, a verdade não é tão animadora: as pedras são azuis devido a um tratamento de imagem das fotos.

As pedras marcianas são, na verdade, acinzentadas. Porém, para um destaque contra o chão escuro, um tratamento de cor foi aplicado - as luzes destacadas deixaram as pedras azuladas. Veja uma foto com menos tratamento:

Nasa Pedras "azuis" de Marte sem tratamento





Pedras únicas, mesmo assim

Mesmo que a cor das pedras esteja longe do azul, elas não deixam de ser impressionantes. Não apenas por serem extraterrestres, mas pela constituição.

O lugar que as pedras foram encontradas foi batizada como homenagem a uma paisagem dos EUA, de montanhas e picos, chamada Atoko Point.

Em Marte, o ponto fica na cratera Jezero, quase no meio do Atoko Point. A maior parte da zona é feita de piroxenas, mineral encontrado em pedras diversas.