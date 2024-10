Agência Brasil Com R$ 201,6 bi em agosto, arrecadação federal volta a bater recorde





Andrei Rodrigues , diretor-geral da Polícia Federal (PF) informou neste domingo (6) que mais de R$ 21 milhões em dinheiro vivo foram apreendidos e retirados de uso para crimes eleitorais.

Embora essas sejam eleições municipais, o valor é mais do que o dobro do recolhido nas eleições presidenciais em 2022 e 14 vezes o valor recolhido nas municipais anteriores, em 2020.

Na sede da Polícia Rodoviária Federal, o diretor-geral informou: “Na última eleição foi em torno de R$ 5 milhões. Na de 2020, foram cerca de R$ 1,5 milhão apreendidos.”

As operações policiais contra crimes eleitorais foram reforçadas este ano; aconteceram mais de 60 no país. “Isso nos traz a confiança de termos um processo eleitoral mais seguro e mais tranquilo.”





Prisões

Além da apreensão em dinheiro, a PF realizou mais de 100 prisões ao longo do domingo (6), votação de primeiro turno; 14 dessas foram de candidatos . Além disso, outras centenas de pessoas foram detidas e levadas para delegacia.

Os crimes mais comuns registrados incluem boca de urna (341), compra de votos (115) e propaganda irregular (175).

Os estados com mais prisões eram Rio de Janeiro e Roraima, com 50 cada - o que equivale a quase metade das prisões no país.