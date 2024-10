jcomp / Freepik Maconha (Imagem ilustrativa)

Um candidato a vereador de Três Marias, na região Central de Minas Gerais, foi preso sob suspeita de estar trocando buchas de maconha por votos . A detenção ocorreu na tarde do último sábado (5), após denúncias.



Por volta das 16h30, os policiais foram acionados e encontraram o homem de 24 anos realizando a prática ilícita na barbearia do candidato.

Ao chegar, o suspeito autorizou as buscas no local, mas começou uma transmissão ao vivo nas redes sociais, alegando que a abordagem policial era uma "perseguição" da oposição.

Durante a fiscalização, a polícia encontrou uma sacola com 28 buchas de maconha escondida entre dois colchonetes. Além disso, foram localizados santinhos do candidato dentro do salão.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a delegacia, onde o caso será investigado pela Polícia Civil.

