SO Johnson/Força Aérea Brasileira Aeronave KC-30 deve ser utilizada na repatriação de brasileiros no Líbano.

O governo brasileiro informou nesta sexta-feira (4) que decidiu adiar em 24 horas o primeiro voo de repatriação de brasileiros, que sairia de Beirute , capital do Líbano , para os que querem deixar as áreas de conflito no país . Segundo o Itamaraty, a decisão foi tomada por motivos de segurança.

A previsão agora é de que o avião da Força Aérea Brasileira deixe o país apenas às 14h deste sábado (5), pelo horário de Brasília.

"Informamos que, por considerações de segurança, o voo de repatriação precisou ser adiado. Você será avisado oportunamente. Sairá possivelmente amanhã, 05/10", diz a mensagem enviada aos brasileiros por volta das 4h desta sexta (horário de Brasília), segundo a TV GLOBO.

Horas depois, o Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota confirmando o adiamento.



"Em consequência da necessidade de medidas adicionais de segurança para os comboios terrestres que se dirigirão ao aeroporto da capital libanesa, a operação do primeiro voo brasileiro de repatriação não ocorrerá no dia de hoje. Novas informações sobre o voo serão prestadas ao longo do dia", informou o Itamaraty.

Avião em espera

Um avião KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB), com capacidade para aproximadamente 220 passageiros, está atualmente em Lisboa, Portugal, aguardando condições seguras para seguir até o Líbano. O território libanês tem sido alvo de bombardeios intensos, com Israel intensificando suas operações contra o grupo extremista Hezbollah.

Na noite de quinta-feira (3), no horário local, Israel realizou bombardeios nas proximidades do aeroporto de Beirute, levando a questionamentos sobre a segurança do voo da FAB. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, assegurou que as garantias de segurança seriam fornecidas pelas autoridades competentes. “Caso haja qualquer evento que impeça o pouso, o voo será adiado”, afirmou.

O KC-30 decolou da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, na madrugada de quarta-feira (2) e chegou a Lisboa no mesmo dia. A operação, denominada "Raízes do Cedro", tem como objetivo retirar brasileiros do Líbano, priorizando idosos, mulheres, crianças e pessoas com necessidades médicas.

Vieira detalhou que a repatriação começaria pelos brasileiros não residentes, seguida pelos residentes, conforme estabelecido pela legislação que prioriza grupos vulneráveis.

3 mil esperando

De acordo com fontes do Itamaraty, cerca de 3 mil pessoas manifestaram interesse em retornar ao Brasil, a maioria delas oriundas de Beirute e do Vale do Bekaa. O brigadeiro Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica, declarou que o Brasil tem a capacidade de repatriar até 500 pessoas por semana.



Inicialmente, o Itamaraty está encorajando aqueles que têm condições financeiras a embarcarem em voos comerciais. Aqueles que não puderem arcar com os custos serão incluídos na lista de repatriados pelo governo.

A missão de repatriação foi decidida após conversas entre o presidente Lula e o chanceler Mauro Vieira durante uma visita ao México, onde estavam para a posse da nova presidente Claudia Sheinbaum. Desde então, a embaixada brasileira em Beirute tem intensificado as consultas e a procura por repatriação aumentou diariamente.



As listas de repatriados estão sendo elaboradas, e os números podem variar à medida que algumas famílias desistem ou conseguem sair por conta própria.

O Itamaraty está avaliando as melhores rotas para a repatriação, incluindo a utilização do aeroporto de Beirute, que permanece aberto, e a possibilidade de operar a partir de bases aéreas na Síria, como Hmeymim e Shayrat, que estão próximas à fronteira libanesa. Uma alternativa mais complexa seria a retirada através do Chipre.



