Polícia Civil/Divulgação Joias apreendidas durante operação policial

A Esportes da Sorte, plataforma de apostas online, é um dos alvos da operação "Integration," que nesta quarta-feira (4) executou 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em seis estados, incluindo a prisão da influenciadora digital Deolane Bezerra.

A Polícia Civil de Pernambuco, responsável pela operação, não detalhou o funcionamento do esquema investigado, mas informou que foi decretado o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves, e embarcações, além do bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões.

Esportes da Sorte, que também patrocina clubes como Corinthians, Palmeiras, e Grêmio, teve o apartamento do CEO, Darwin Henrique da Silva Filho, em Boa Viagem, Recife, alvo de um dos mandados.





No local, joias e dinheiro foram apreendidos. A defesa de Darwin Henrique, representada pelo advogado Pedro Avelino, afirmou que o CEO estava em viagem a trabalho no momento da operação e que a empresa já havia se colocado à disposição das autoridades anteriormente.

A operação, que se estendeu por Recife, São Paulo, Paraíba, Paraná, Goiás e Minas Gerais, contou com a participação de 170 policiais, em colaboração com a Interpol.

Em uma coletiva, o chefe da polícia, Renato Rocha, explicou que o foco é uma organização criminosa envolvida na lavagem de dinheiro de jogos ilegais, sem dar detalhes sobre os jogos ou os envolvidos.

A defesa de Deolane Bezerra e da Esportes da Sorte afirmou que ambas estão à disposição para esclarecimentos e enfatizou o compromisso com a verdade e o respeito ao sigilo processual.

