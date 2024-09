Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Silvio Almeida





Na noite desta quinta-feira (5), o ministro Silvio Almeida foi chamado para dar explicações a respeito das denúncias de assédio sexual que teria, entre as vítimas, Anielle Franco , ministra da Igualdade Racial.



O Palácio do Planalto divulgou uma nota afirmando que o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania teria que esclarecer o caso ao controlador-geral da União, Vinícius Carvalho, e a Jorge Messias, advogado-geral da União.

A nota

"O ministro Silvio Almeida foi chamado esta noite a prestar esclarecimentos ao controlador-geral da União, Vinícius Carvalho, e ao advogado-geral da União, Jorge Messias, por conta das denúncias publicadas pela imprensa contra ele. O próprio ministro Silvio informou que irá encaminhar ofício à CGU, ao Ministério da Justiça e à Procuradoria Geral da República para que investiguem o caso. A Comissão de Ética da Presidência da República decidiu abrir de ofício um procedimento de apuração. O Governo Federal reconhece a gravidade das denúncias. O caso está sendo tratado com o rigor e a celeridade que situações que envolvem possíveis violências contra as mulheres exigem" .

Caso de assédio sexual



O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi denunciado à organização Me Too Brasil por supostos casos de assédio sexual contra mulheres. A organização, que acolhe vítimas de violência sexual, confirmou à coluna de Guilherme Amado, do site Metrópoles , nesta quinta-feira (5), que foi procurada por mulheres relatando os supostos episódios de assédio envolvendo o ministro.

Segundo o Me Too, as mulheres que denunciaram Silvio Almeida solicitaram que seus nomes fossem mantidos em sigilo. Questionado se Anielle Franco estaria entre as denunciantes, o Me Too Brasil afirmou que não poderia confirmar para evitar expor supostas vítimas.