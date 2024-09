Silvio Almeida/Redes Sociais Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que foi denunciado à organização Me Too Brasil por supostos casos de assédio sexual

O ministro dos Direito Humanos e Cidadania, Silvio Almeida , acionou a justiça e solicitou à ONG Me Too que explique as denúncias de assédio sexual divulgadas na quinta-feira (5). Via interpelação judicial, a defesa pede que as informações sejam enviadas em até 48 horas.

A existência das denúncias foi divulgada inicialmente pelo portal Metrópoles e confirmada em nota pública pela ONG.

O ministro nega as acusações e pede que o Me Too responda a uma série perguntas sobre o processo de apuração realizado nas denúncias e os fatos narrados “deduzindo minuciosamente as circunstâncias supostamente havidas”.

A interpelação judicial serve para esclarecer situações e falas ambíguas ou equivocadas. A solicitação pode levar à investigação e à condenação por crimes contra a honra. Agora, cabe ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) seguirem com o pedido.

O ministro também já encaminhou ofício à CGU, ao Ministério da Justiça e à Procuradoria-Geral da República (PGR) para que investiguem o caso.

A Polícia Federal (PF) e a Comissão de Ética da Presidência da República abriram inquéritos para apurar o caso. Além disso, a Controladoria-Geral da União (CGU) e pela Advocacia-Geral da União (AGU) convocaram o ministro para prestar esclarecimentos.

Confira as perguntas feitas pela defesa do ministro à ONG:

Esclarecer se detém competência para apurar fatos relevantes potencialmente aptos à imputação de delitos em desfavor de autoridades com prerrogativa de função;

Quais procedimentos são adotados pelo Me Too Brasil quando recebe denúncias que imputam delitos a pessoas detentoras de prerrogativa de função?

Esclarecer quais os fatos narrados, deduzindo minuciosamente as circunstâncias supostamente havidas, relativos à Silvio Almeida;

Quais procedimentos foram realizados pelo Me Too Brasil ante as denúncias envolvendo o Ministro Silvio Almeida?

Quais métodos de apuração e averiguação foram realizados?

Quais as técnicas e de que maneira o Me Too Brasil notifica as autoridades competentes acerca dos casos de violência que chegam ao seu conhecimento?

De que maneira o Me Too Brasil recebeu as referidas denúncias?

De que maneira foram armazenados os dados informacionais que subsidiam as denúncias?

Qual tratamento dado pelo Me Too Brasil aos dados informacionais recebidos?

Quais informações justificam a proposição fática asseverada pelo Me Too, em nota endereçada à imprensa?

Quais proposições, de acordo com o Me Too Brasil, corroboram as denúncias recebidas em desfavor de Silvio Almeida?

Nota do Me Too

Em nota divulgada ainda na quinta-feira, o Me Too confirmou que recebeu as denúncias contra o ministro. Segundo a organização, as vítimas autorizaram a divulgação do caso à imprensa.

"A organização de defesa das mulheres vítimas de violência sexual Me Too Brasil confirma, com o consentimento das vítimas, que recebeu denúncias de assédio sexual contra o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. Elas foram atendidas por meio dos canais de atendimento da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico", diz o comunicado.

O que diz Silvio Almeida

Em nota, o ministro diz “repudiar com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra” ele. Ele adicionou que as denúncias não têm “materialidade” e são fundamentadas em “ilações”. Afirma ainda que o objetivo das acusações são lhe “prejudicar” e “bloquear seu futuro”.

